"الحركة الوطنية":"ائتلاف دعم الدولة" تلاعب بالألفاظ..و"هنشتغل لوحدنا"

قال خالد العوامى، أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن حزبه لن ينضم لأى ائتلاف أو تكتل داخل مجلس النواب مضيفا :" هنشتغل لوحدنا ومركزين على الكيف وليس الكم ولينا اجندتنا التشريعية اللى بتعمل لصالح المواطن الفقير وبنطالب أن تكون الموازنة اللى جاية موازنة فقراء".

وأضاف العوامى لـ"اليوم السابع"، تعليقا على إعلان اللواء سامح سيف اليزل لتشكيل ائتلاف دعم الدولة بالبرلمان :" الممارسة تحت القبة هتكشف حاجات كتير ومش عايزين نلعب بالألفاظ ومش عايزين حد يحتكر دعم الدولة ،حتى السلفيين بيقولوا دعم الدولة".

وعن امكانية أن يقود حزبه التشاور لتشكيل ائتلاف برلمانى قال المتحدث الاعلامى ،:" هذه الفكرة طُرحت بالفعل والنقاش دائر بشأنها لكن مفيش قرار حتى الان ".