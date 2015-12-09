أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الحركة الوطنية":"ائتلاف دعم الدولة" تلاعب بالألفاظ..و"هنشتغل لوحدنا"

Google+ Print
"الحركة الوطنية":"ائتلاف دعم الدولة" تلاعب بالألفاظ..و"هنشتغل لوحدنا" "الحركة الوطنية":"ائتلاف دعم الدولة" تلاعب بالألفاظ..و"هنشتغل لوحدنا"
قال خالد العوامى، أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن حزبه لن ينضم لأى ائتلاف أو تكتل داخل مجلس النواب مضيفا :" هنشتغل لوحدنا ومركزين على الكيف وليس الكم ولينا اجندتنا التشريعية اللى بتعمل لصالح المواطن الفقير وبنطالب أن تكون الموازنة اللى جاية موازنة فقراء".

وأضاف العوامى لـ"اليوم السابع"، تعليقا على إعلان اللواء سامح سيف اليزل لتشكيل ائتلاف دعم الدولة بالبرلمان :" الممارسة تحت القبة هتكشف حاجات كتير ومش عايزين نلعب بالألفاظ ومش عايزين حد يحتكر دعم الدولة ،حتى السلفيين بيقولوا دعم الدولة".

وعن امكانية أن يقود حزبه التشاور لتشكيل ائتلاف برلمانى قال المتحدث الاعلامى ،:" هذه الفكرة طُرحت بالفعل والنقاش دائر بشأنها لكن مفيش قرار حتى الان ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365