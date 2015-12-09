سعيد حساسين لـ"الملف":"آلاف اليونانيين استقبلوا السيسى..ورئيسهم كان فرحان"

أشاد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعاصمة اليونانية أثينا، مضيفاً "السيسى بيتعب عشان مصر ، وإحنا مش عارفين قيمته، والرئيس اليونانى كان فرحان جداً بهذه الزيارة".

وقال حساسين فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة" مع الإعلامى عزمى مجاهد، "مظاهرات تأييد حاشدة جداً أمام السفارة المصرية باليونان.. والشعب اليونانى استقبل السيسى بحفاوة.. والناس كانت فرحانة.. والجالية المصرية كانت قليلة وكانوا مجرد عشرات فقط فى استقبال السيسى، بينما كان اليونانيين بالآلاف ووقفوا خلال وضع الرئيس أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وقالوا احنا بنحب السيسى لانه عمل استقرار فى مصر".

وأعرب النائب البرلمانى، عن رفضه للحالة الإعلامية والهجومية ضد البرلمان، قائلاً " بعض الإعلاميين غير مناسبين للمرحلة وبيخربوا البلد ويهاجموا البرلمان، والبعض على فيس بوك يشتم الجيش والشرطة والرئيس.. دول ناس قابضة عشان يخربوا البلد وصعبان عليهم اكتمال مؤسسات الدولة".