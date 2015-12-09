حبس عاطل حاول ذبح شقيقته بعد زواجها دون رغبته بالمرج

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق حاول ذبح شقيقته، وأحدث إصابات بها، بعد زواجها بدون رغبته بمنطقة المرج.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، يفيد استقباله "نادية.م.م" 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة ببركة الحاج دائرة القسم، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وجرح قطعى بخنصر اليد اليمنى، وبسؤال زوجها "محمد.أ.ح" 34 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، اتهم شقيق المجنى عليها "سيد 28 سنة"، عاطل ومقيم بحاجر السباعى مركز إدفو بأسوان بالشروع فى قتلها انتقاما منها لزواجها دون رغبته.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن الجانى متواجد بمنطقة بركة الحاج دائرة القسم، وباستهدافه تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف أن شقيقته المجنى عليها تزوجت عقب وفاة زوجها الأول بدون رغبته، وتركت أطفالها الثلاث عند أشقائها بمحافظة أسوان، فقرر التخلص منها، واستل سكينا وتوجه لمحل إقامتها، وأحدث ما بها من إصابات، وفر هاربا إلى أن تم ضبطه.