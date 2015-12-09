اعترافات لمتهمي «المنارة» عن أماكن التدريب وتفجيرات واغتيالات

عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي جلسة المعاينة التصويرية لأماكن إخفاء الأسلحة والذخيرة التي عرضتها نيابة أمن الدولة في قضية جماعة المنارة الإرهابية والمتهم فيها 41 شخصا اثنان منهم هاربان.

وقد عرضت النيابة وحدتين مسجلا عليهما عرض لمكان ضبط الأسلحة والذخيرة في صحراء الرفاعة في إمارة رأس الخيمة حيث ظهر في التسجيل 4 متهمين هم المتهم الأول خالد. ك والمتهم الثاني محمد. د والثالث عبدالله. خ والمتهم الثامن خالد. ح، حيث استدل ثلاثة منهم على أن المكان هو ذاته الذي كانوا يخيمون فيه في الشتاء ويلعبون كرة الطاولة ويصعدون بالدراجات النارية ويتحاورون في أمور السياسة وغيرها، ويطبخون وأشاروا إلى أماكن دفن الأسلحة والذخائر من خلال أشجار الغاف الموجودة هناك، فيما ذكر المتهم خالد، أن المكان الذي كانوا يرتادونه أرضه منبسطة ومستوية غير التي يراها في المعاينة، وأضاف ربما كان المكان شبيها بالذي كنا نحضر إليه، وذكر أسماء 10 شباب من مجموعة المنارة كانوا يحضرون، مضيفاً أنه شاهد الأسلحة وهي عبارة عن رشاش ومسدسات ورصاص.

وروى المتهمون طريقة دفنهم الأسلحة التي أحضرها المتهم عبدالله. خ إذ وضعوها في أكياس بلاستيكية سوداء ثم في حافظات بلاستيكية عمودية «سطل» لونها بيج وبرتقالي فيما البودرة الكيميائية كانت في «سطل» أخضر صغير وحفروا حفراً عميقة رأسية، تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 3 أمتار ووضعوا فيها الأسلحة التي كانت عبارة عن كلاشينكوفات ومسدسات ورصاص وبودرة وأخفوها هناك.

تفاصيل

ووصف المتهمون أن المنطقة تقع على شارع الامارات سابقا، شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا عند مخرج 122 وتبعد مسافة نصف كيلو إلى العمق داخل الصحراء.

وتحدث أحدهم أن القنبلة اليدوية التي قاموا بصنعها وهي عبارة عن كرة تنس طاولة تم دقها ثم لفت بأوراق المحارم وغير ذلك، وعندما قمنا بتجربتها انفجرت وأحدثت دويا.

وأقروا أن الشرطة أتت بحفارة أزالت الرمل من الحفر أمامهم ورأوا الأسلحة التي قاموا بدفنها وصورتهم معها، وواجهتهم بها.

وفي المعاينة التصويرية الثانية ظهر في التسجيل المتهمان محمد. ع والمتهم عبد العزيز. ح فاستدلا على المكان ذاته وتحدثا عما كانوا يفعلونه في المخيم في هذا المكان وقال المتهم محمد: كنا نخيم ونلعب ونصوب بالمسدسات على زجاجات وأشياء أخرى، ونستمع لمحاضرات يلقيها «الشيخ» خالد وغيره من أعضاء المجموعة، وكنت ممن أنزلوا حمولة السلاح من السيارة وكانت في أكياس بلاستيكية، كانت ثقيلة ومن الصوت أدركت أنها أسلحة، وعندما هممت بإنزالها وسحبها حتى موقع الحفر والدفن، رفضوا وطلبوا التريث ريثما يأتي زميل آخر يحملها ثم وضعناها في الحافظات البلاستيكية «السطول» وأخفيناها.

أهداف

وحينما سأله المحامي العام في التسجيل، إن كانوا أخفوا الأسلحة في نفس المكان أجاب بنعم وأضاف تحت تلك الشجرة كنا نضع الأمتعة وتحت تلك كنا نطبخ وتحت ظل الأشجار الأربع كنا نجلس ونلعب ونصوب ونصلي.

وقال: ظاهر ما كنا نقوم به كان دعوة وفي الباطن جهاد، وقال كنا نخطط لاغتيال شخصيات مهمة من بينها رموز، وحينما سأله المحامي العام إن كان في وسع الجماعة القيام بأعمال إرهابية تخريبية داخل الدولة أجاب نعم بإمكانها فعل ذلك مشيرا إلى أنه ليس الجميع كان على علم بأمر الأسلحة المخفية في البر، كما لم يكن الجميع على علم بأهداف الجماعة وقال إن هناك من بيننا من التحق بتنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة في سوريا وداعش في العراق، في هذا الأثناء وقف أحد المتهمين يصرخ في زميله على ما قاله في التسجيل فأمر القاضي بإخراجه من القاعة.

وعلى سؤال المحامي العام عن التغيير الذي ينشدونه أجاب المتهم عبدالعزيز: تبني الفكر الجهادي، تكفير الحاكم وتطبيق الشريعة،

وقد تبين للمحكمة من مشاهدة العرض وما تضمنه استدلال المتهمين على مكان المعسكر الذي ضبطت فيه الأسلحة بمعرفة الشرطة في حضور المتهمين وفق ما أقروا به، وماهية الأنشطة التي كانت تمارس والحوارات التي تطرح أثناء تواجدهم في المعسكر، حيث المحاضرات السياسية وطرح أفكار جهادية وإن كانت تلك اللقاءات دعوية في ظاهرها، كما قاموا بالتخطيط لأعمال إرهابية في الدولة وأن بعض أعضاء الجماعة التحقوا بتنظيمات إرهابية للقتال مع داعش والهدف من إنشاء هذه الجماعة الإرهابية هو قلب نظام الحكم في الدولة.

ثم وجهت المحكمة السؤال إلى المتهمين الستة الذين ظهروا في التسجيل، إن كانوا هم من ظهر والصوت صوتهم والأقوال أقوالهم، فأجاب المتهم محمد. ح أنه هو من ظهر في التصوير والصوت صوته وكذلك الأقوال أما المتهم عبدالله. خ فقال نعم أنا هو من ظهر في التسجيل من غير لحية، الصوت صوتي لكن ليست الأقوال أقوالي خاصة فيما يتعلق بالحديث عن الأسلحة والمتفجرات.

أقوال

فيما قال المتهم خالد. ك إنه من ظهر في التسجيل وهو صوته مع تقطيع أقواله الذي أخل بالمعنى، وذكر المتهم محمد. ع أن الصوت والأقوال أقواله، وقال المتهم عبد العزيز إن الصوت صوته وأقواله لكنها مقطعة وأكره عليها، وحين فند المستشار أحمد راشد الظنحاني هذا القول إذا بالمتهم يصرخ في وجهه ما حدا بالقاضي لأن يأمر بإخراجه من قاعة المحكمة.

ثم قدمت النيابة العامة مرافعتها الشفهية تلاها المستشار أحمد راشد الظنحاني المحامي العام جاء فيها: نعرض اليوم قضية يصدق وصفها بأنها «قضية استثنائية، استثنائية في وقائعها، استثنائية في الغاية من ارتكاب تلك الوقائع.. لذلك كانت أيضا استثنائية في خطورتها الإجرامية، وفي خطورة مرتكبيها، وفي هذه القضية حامت طيور الظلام حول الحمى، وفي الظلام تربصت بوطن حباه الله بالامن، وسنروي لحضرتكم.. وفي يدنا الدليل كيف خطط ونفذ هؤلاء المتهمون لهدم أمان هذا البلد الطيب وليحيلوا أنوار حضارته إلى ظلام دامس، وكيف أظلمت عقولهم وانطفأت بصيرتهم، فبات الجهاد الذي يدعون - وفق عقيدتهم - إزهاقاً للأرواح وقتلا للأنفس بغير أنفس، وتدميرا وتخريبا لديار يفترض أنها ديارهم.

وخطب المتهم الأول في مسجد المنارة الذي يديره، والدروس التي يقيمونها في مدرسة الأرقم، وباستخدام المواقع الالكترونية التي أنشأوها، وحددوا بداية تنفيذ خطط التفجير والتدمير بعملية تفجير مركز تجاري بتاريخ رأس السنة الميلادية 2014، لكنهم بعناية الله وبجهد الرجال الشرفاء في هذا الوطن وبإجراءات قانونية ضبطوا قبيل تنفيذ التفجيرات والاغتيالات التي خططوا وأعدوا.

استدلالات

وتابعت النيابة العامة في مرافعتها قائلة: أقر المتهم السادس محمد.خ بمحضر الاستدلالات واعترف في تحقيقات النيابة

بأنه يعتنق الفكر الجهادي وكان يتردد على الجماعة، وأن والده المتهم خالد.ع على تواصل مع عناصر من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وهو مؤسس مجموعة شباب المنارة وكذلك المتهمين محمد.ح، وأحمد. ي وعبد الرحمن. د وعثمان.خ وأشخاص أخرين لا يتذكرهم.

وقال إن والده خطط للقيام بعمليات تفجيرية داخل الدولة بهدف إقامة دولة إسلامية وتم تجميع الأسلحة لذلك الغرض من باكستان عن طريق تهريبها بمعرفة المدعو سليمان باكستاني كان يعمل في مسجد المنارة وأن المتهمين عمر. ي وعثمان. خ وعبد الله. خ وعبد الرحمن. خ وخالد. أ وعبد العزيز. أ وعبد الرحمن. ح وعبد الرحمن. د وعبد الله. أ ومحمد.ع وخليل. ش وابراهيم. ح هم المكلفون بتنفيذ عمليات التفجير عقب الحصول على كافة الأسلحة اللازمة لذلك وعمليات الاغتيال كانت ستشمل بعض قيادات ورموز الدولة وأنه يعتقد أن والده تلقى الأوامر من خارج الدولة لتنفيذ تلك الاغتيالات.

وأضاف خلال اعترافاته أن عضوين من مجموعة شباب المناره أحدهما يدعى منصور وآخر يدعى محمد. ز انضما لتنظيمات جهادية خارج الدولة.

وأقر المتهم السابع احمد. م بمحضر الاستدلالات واعترف في تحقيقات النيابة بأنه تأثر بالفكر الجهادي واعتنقه عن طريق مجموعة شباب المنارة وهو فكر تنظيم القاعدة وتم إنشاء الجماعة واستقطاب الفئات الصغيرة ويتم زرع الأفكار الجهادية فيهم من خلال عمل الأنشطة لجذبهم وتوزيع المنشورات ومقاطع الفيديو لهم والأناشيد الجهادية ومقاطع صوتية يتحدث بها المتهم خالد. ك، مشيراً إلى أن الهيكل الاداري للمجموعة يتكون من المتهمين خالد. ك وهو مشرف عام الجماعة والمتهم محمد حسن. د نائب رئيس الجماعة وعبد الرحمن محمد أحمد دال المرزوقي مسؤول لجنة المتابعة والتنسيق ومسؤوليته تلقي الأوامر والتعليمات من الرئيس أو نائبه وتعميمها على أعضاء الجماعة، بالاضافة إلى تسجيل ما يتم مناقشته والاتفاق عليه من قبل أعضاء الجماعة واللجان.

وأقر بأنه مسؤول لجنة الخدمات ومن واجباته توفير الطعام والشراب والأغراض الخاصة بالرحلات، وأن منصور. ع مسؤول لجنة المواصلات ويختص بتوفير وسائل النقل للطلاب من منازلهم والمشرفين إلى مكان الملتقى وقد سافر للجهاد في سوريا وكان يعمل برتبة عريف أول، وتم ضم هذه اللجنة إلى لجنة المتابعة والتنسيق، بينما المتهم عبد الرحمن. ح مسؤول اللجنة الاجتماعية ومسؤوليتها إدارة شؤون الطلبة، والمتهم عبد الله أ مسؤول اللجنة الاعلامية والثقافية ومكلف بالتسجيل الإعلامي بتجهيز المقاطع المرئية والمطبوعات، والمتهم عبد العزيز. أ مسؤول اللجنة الاعلامية ودورها الإشراف على الدورات التعليمية والدينية وإعداد كتيبات عن الدورات الدينية واستقطاب الطلاب للأنشطة التي تقوم بها الجماعة وفرزهم والتأثير عليهم بالأفكار التي تتبناها الجماعة عن طريق الأنشطة الطلابية والمنشورات وتسجيلات الأناشيد الجهادية ومحاضرات المتهم خالد ك تتحدث عن الجهاد، والجماعة تعتبره مرجعا لها، وأن خالد اجتمع به والمتهمين وتمت مبايعته، وقام بتوزيع العمل بينهم، مبيناً أن مجموعة شباب المنارة تقوم بجمع التبرعات لصالح جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والجماعات في بلوشستان الايرانية من عام 2013 بمعرفة المتهم محمد ح والمتهم عز الدين خ الذي يقوم أيضا بالتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع عناصر جهادية وكذلك يتواصل مع منصور أثناء تواجده في سوريا، ودفع مبلغ 500 درهم إماراتي لصالح جبهة النصرة في سوريا.

تأهيل

وقال المتهم السابع إن أعضاء مجموعة شباب المنارة تدربوا على القتال وعلى الرماية في نادي الرماية بهدف التأهيل للجهاد عندما يحين الوقت المناسب بممارسة لعبة البينت بول، وفي مخيم الرفاعة كانوا يتدربون على رماية البندقية الهوائية، وإن المتهم صالح ش صنع قنبلة يدوية بعدما حصل على فلاش ميموري من أحد أصدقائه عن كيفية صناعة المتفجرات .

وأقر بأن له حسابين على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر باسم بو يوسف وعاشق السنة وكان يتواصل مع ناصر ص وخالد م من دولة شقيقة ويعتنق الفكر الجهادي.

كما أقر المتهم خالد أ بمحضر الاستدلالات واعترف في تحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة شباب المنارة وبتوليه مسؤولية اللجنة الثقافية والاعلامية وأن جماعة شباب المنارة جماعة جهادية تأخذ وتتبع فكر تنظيم القاعدة ولها هيكل تنظيمي، كما ضبطت الأسلحة وذخائرها والمواد التفجيرية وأجهزة اللاسلكي التي أعدوها وأخفوها، وفي التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات اعترفوا وأقروا بجرائمهم، فجئناكم بهم.

فكر جهادي

وفي اعترافاته في تحقيقات النيابة العامة واقراره بمحضر جمع الاستدلالات يقول المتهم الأول «خالد. ع. ك» إنه يعتنق الفكر الجهادي السروري الذي يقوم عليه تنظيم القاعدة الإرهابي، ومن ثم أنشأ وأسس وأدار جماعة المنارة كمجموعة جهادية في ثلاث مناطق في الدولة هي دبي والعين وخورفكان لتدريب أعضاء الجماعة على القتال استعدادا للجهاد متى طلب منهم ذلك، لإمداد المنظمات الإرهابية خارج الدولة بالأموال والأشخاص، ولتنفيذ تفجيرات في نواد ليلية وفنادق وإنهم استعانوا بحركة الأنصار الإيرانية في جلب الأسلحة والمتفجرات إلى الدولة، فتواصل معهم المتهم الثاني «محمد ح. د» الملقب «بوطلي» مع تلك الحركة وتنظيم القاعدة لهذا الغرض ودفع مبلغ 20 ألف درهم وتسلموا ثلاث قطع من المتفجرات مع الريموت الخاص بها وتم إدخالها بمعرفة شخص باكستاني الجنسية، وتدرب عليها المتهمان الثاني «بوطلي» والواحد والثلاثون «أحمد. ح» الملقب «بورقية»، وتم الاتفاق مع شخص إيراني الجنسية من حركة الأنصار الإيرانية على جلب وادخال ثلاث قطع سلاح وخمس علب من الرصاص ودفع هو مبلغ 30 ألف درهم.تنظيمات وقال إنه أمد المنظمات الإرهابية الخارجية المقاتلة في سوريا بمبلغ 50 ألف درهم في غضون شهر إبريل 2012، وبمبلغ 20 ألف درهم في مايو 2012، كما أمد حركة أنصار الإيرانية في البحرين بمبلغ 7000 درهم بمعرفة المتهم الثاني «بوطلي» لتوصيلها للحركة في بلوشستان، وإن المتهمين السادس والثلاثين«محمد ع. ز» والأربعين «منصور ع. ش» وهما من شباب الجماعة التحقا بجبهات القتال في سوريا، ولادارة شؤون الجماعة بما يكفل تحقيق أهدافها شكلوا لها هيكلا إداريا تنظيميا يتكون منه كمشرف عام للجماعة والمتهم الثاني «محمد ح» «بوطلي» نائبا له والمتهم الخا

شبكةعيونالإخبارية

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