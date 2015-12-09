المزروعي: تقديم الدعم لتطوير أداء وممارسات المجلس

تستهدف الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي من طباعة «أنظمة المجلس الوطني الاتحادي» التي تعد من أحدث إصداراتها التعريف بمختلف الأنظمة المعتمدة في المجلس ولتمكين الأعضاء من الاطلاع عليها وتزويدهم بكل ما يعينهم من القيام بالأدوار والمهام المنوطة بهم لتكون لهم بمثابة الدليل الشامل بما ينعكس إيجابياً على الأداء العام للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية.

ويتضمن هذا الإصدار الذي يضاف إلى مطبوعات الأمانة العامة التي يتجاوز عددها «37» إصدارا ستة أنظمة هي نظام عمل هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي ونظام عمل لجنة رؤساء اللجان ونظام عمل لجنة حقوق الإنسان ونظام اللجان الميدانية للمجلس الوطني الاتحادي والنظام الداخلي للشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي ونظام عمل مكاتب المجلس الوطني الاتحادي.

تواصل

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إنه وفي اطار الخطط الاستراتيجية للأمانة العامة التي ترتكز على التطوير المستمر والمتواصل لتقديم مختلف أشكال الدعم لأجهزة المجلس وتعزيز التواصل بداية مع أعضاء المجلس مع الحرص على التواصل مع الأعضاء السابقين ومع مختلف فعاليات المجتمع ومع المؤسسات والجهات الحكومية ومع المؤسسات البرلمانية نحرص بشكل دؤوب على توثيق أعمال المجلس والشعبة البرلمانية وعمل الأمانة بما يعكس انجازات المجلس وطبيعة العمل الكبير والمتنوع والمتشعب الذي يضطلع به.. مضيفا أن طبيعة عمل المجلس ومناقشاته للقضايا الوطنية وإقراره لمشروعات القوانين راكم لديه ثروة معلوماتية وطنية.. مشددا على أن لدى الأمانة العامة ثروة معلوماتية وطنية متوفرة للمختصين والمعنيين وجميع المؤسسات الحكومية.

واكد حرص الأمانة العامة للمجلس على توثيق نشاطات المجلس وأجهزته وانجازاته وقراراته التي يتوصل إليها خلال ممارسة اختصاصه التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية من خلال اصداراتها التي ترصد وتوثق مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة منذ عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972 بهدف وضعها بين يدي الباحثين والأكاديميين والمهتمين والمعنيين واطلاع مختلف فعاليات المجتمع على مسيرة المجلس كأحدى السلطات الدستورية الخمس.

وتبرز اصدارات الأمانة العامة الإلكترونية والورقية وتوثق خطابات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في افتتاح أدوار انعقاد المجلس على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا وكتاب زايد والمجلس الوطني الاتحادي وتوصيات المجلس التي يتبناها خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة والسوابق البرلمانية وبيانات المجلس فضلا عن مضابط المجلس التي يتم توزيعها على مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية والأكاديمية وغيرها من الجهات داخل الدولة، وتقارير نهاية الأدوار والفصول التشريعية والبروشورات.

وتقوم الأمانة العام بإصدار مطبوعات مع نهاية كل دور توثق انجازات المجلس في مجالات عمل الجلسات واللجان فيما يخص مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة التي يناقشها المجلس تحت القبة والأداء الفني للأمانة العامة الذي يعرض الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لأجهزة المجلس وعلى صعيد عمل الشعبة البرلمانية كما تقوم الأمانة بإصدار مطبوعات مع نهاية كل فصل تشريعي.

وحسب نظام عمل هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي فإن هيئة مكتب المجلس هي الهيئة الدستورية المنوط بها توجيه وضمان قيام أعضاء المجلس باختصاصاتهم حسب مواد الدستور واللائحة على أكمل وجه وتطوير الشأن العام للمجلس.

وطبقا للنظام تختص هيئة المكتب بما يلي: الموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها وإجراء الاتصالات واللقاءات اللازمة مع الحكومة لبناء خطط تشريعية مرحلية وتقديم الرأي والمشورة لرئيس المجلس فيما يخص جدول أعمال الجلسات وأعمال المجلس الأخرى ومراجعة الأسئلة والتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في اللائحة الداخلية في شأنها ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس والموافقة على خطة عمل الشعبة البرلمانية حيال المشاركات الخارجية واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة والموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية لأعمال المجلس قبل اعتمادها من المجلس والموافقة واعتماد خطط التنسيق اللازمة في كل ما يخص اجتماعات وأعمال المجلس مع الحكومة ووسائل الإعلام وجمعيات النفع العام وكل الجهات المعنية الأخرى وإخطار المجلس بهذه الخطط ونتائج التنسيق ودراسة مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس لإقرارهما والفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والتصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أو الفصل التشريعي والفصل في التعارض بين اختصاصات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن والموافقة على اقتراحات عقد الندوات والزيارات الميدانية للجان المجلس وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن انتظام اجتماعات اللجان والحضور في مختلف أجهزة المجلس ودراسة تقارير اللجان في نهاية دور الانعقاد ونهاية الفصل التشريعي وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها واقتراح مؤشرات أداء جلسات ولجان المجلس وعرضها على المجلس لاعتمادها.

تعزيز التعاون مع البرلمان الاسترالي

استقبل مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفداً من مجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي، ترأسه تريزا جامبارو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة في البرلمان الأسترالي، بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البرلمانين.

وحضر اللقاء أعضاء لجنة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي كل من سالم عبيد الشامسي، وعفراء راشد البسطي، ومطر حمد الشامسي، وخليفة سهيل المزروعي، وسالم علي الشحي.

وحضر من جانب الوفد الأسترالي كل من ماريا فامفكينو، وألكس جالاكر، والدكتور شارمن ستون أعضاء البرلمان، وبابلو كانغ السفير الأسترالي لدى الدولة، جيرارد سيبير القنصل العام.دبي - البيان