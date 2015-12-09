حمدان بن راشد يبحث تعزيز الاستثمار مع إيرلندا

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل، صباح أمس، تشارلي فلاناغان وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي والوفد المرافق.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيرلندا وسبل تعزيز علاقات التجارة والاستثمار والسياحة بين الجانبين، بما يعود على شعبيهما الصديقين بالخير.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على سياسة دولة الإمارات الثابتة في بناء جسور للتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، على مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

ومن جانبه أشاد الوزير الإيرلندي بالنهضة التنموية التي حققتها دولة الإمارات في شتى الميادين وعلى مختلف الصعد، بفضل السياسة الحكيمة الداخلية والخارجية لقيادتها الرشيدة. وأعرب عن أمله في توسيع آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة.