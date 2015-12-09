سعود المعلا يطلع على مشاريع وزارة البيئة

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على خطط وزارة البيئة والمياه وبرامجها الحالية والمستقبلية، وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في قصر سموه أمس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الذي أطلع سموه على خطط الوزارة وبرامجها الحالية والمستقبلية التي تعتزم القيام بها وقدم شرحا مفصلا حول عدد من المشاريع والخطط وتطوير الخدمات في الإمارة.

جهود

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والتي تركز على تقديم الخدمات المتميزة إضافة إلى ما ستنفذه من مشاريع لتطوير الخدمات البيئية على مستوى الإمارة.

حضور

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية وعبدالرحيم الحمادي وكيل وزارة البيئة والمياه وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين.