أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب بسوهاج: اعتماد دخول الغاز الطبيعى لقرية بنهو بالمركز

Google+ Print
نائب بسوهاج: اعتماد دخول الغاز الطبيعى لقرية بنهو بالمركز نائب بسوهاج: اعتماد دخول الغاز الطبيعى لقرية بنهو بالمركز
قال أحمد هريدى النائب البرلمانى عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، إنه تم اعتماد دخول الغاز الطبيعى لقرية بنهو بعد موافقة المسئولين بالمحافظة، مشيرا إلى تشغيل الغاز خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المستشفى التكاملى بقرية شطورة خلال هذا الشهر بعد تشكيل لجنة من وزارة الصحة بمعاينتها، وسيتم إمدادها ببعض الأجهزة والأطباء.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات خاصة أنه يتم حاليا إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بجزيرة الخزندارية شرق بعد أن تم اعتماد 25 كيلو لإحلال وتجديد هذه الشبكات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365