نائب بسوهاج: اعتماد دخول الغاز الطبيعى لقرية بنهو بالمركز

قال أحمد هريدى النائب البرلمانى عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، إنه تم اعتماد دخول الغاز الطبيعى لقرية بنهو بعد موافقة المسئولين بالمحافظة، مشيرا إلى تشغيل الغاز خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المستشفى التكاملى بقرية شطورة خلال هذا الشهر بعد تشكيل لجنة من وزارة الصحة بمعاينتها، وسيتم إمدادها ببعض الأجهزة والأطباء.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات خاصة أنه يتم حاليا إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بجزيرة الخزندارية شرق بعد أن تم اعتماد 25 كيلو لإحلال وتجديد هذه الشبكات.