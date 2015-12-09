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"مياه الشرب" بالإسكندرية: جار إصلاح الكسر بالمصرف والمحيط المجاور لبحيرة مريوط

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"مياه الشرب" بالإسكندرية: جار إصلاح الكسر بالمصرف والمحيط المجاور لبحيرة مريوط "مياه الشرب" بالإسكندرية: جار إصلاح الكسر بالمصرف والمحيط المجاور لبحيرة مريوط
قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن سوء الأحوال الجوية أدى لزيادة منسوب المياه فى بحيرة مريوط، مما ترتب عليه حدوث كسر فى ريشة المصرف والمحيط الذى يفصل مياه مصرف القلعة عن جسر البحيرة حوض 600 فدان.

وتابعت الشركة فى ردها على تصريحات نقيب صيادى الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، عن كسر بمحطة تنقية سبب اختلاط الصرف بالملاحة ونفوق أسماك، أنه جارى الإصلاح حاليا عن طريق هيئة الثروة السمكية وذلك عن طريق تعلية السد الذى يفصل بين مصرف القلعة وبحيرة مريوط مع تطهيرها من البوص والهيش وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ليست طرفا فى هذا الشأن.

يذكر أن حمد الفار نقيب الصيادين بالإسكندرية، أكد فى وقت سابق نفوق أسماك منطقة الملاحة، مطالبا المسئولين فى وزارة الرى والصرف الصحى وهيئة الثروة السمكية بالتحرك الفورى.

وذكر الفار لـ"اليوم السابع" أن سبب نفوق الأسماك بمنطقة القبارى، هو كسر فى ريشة الجسر الفاصلة بين مياه الصرف الصحى ومياه الصرف الزراعى بمصرف القلعة، بسبب ارتفاع منسوب المياه أثناء هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار، مما تسبب فى كسر الريشة.

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