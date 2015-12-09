حبس المتهم الرابع فى واقعة حرق الملهى الليلى بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس "محمود.س" 20 سنة المتهم الرابع فى واقعة حرق الملهى الليلى بمنطقة العجوزة، والذى أسفر عن مصرع 17 شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على فرد خرطوش لعرضه على المعمل الجنائى لفحصه، وذلك عقب اعتراف المتهم بإستخدامه فى اطلاق النيران على الملهى الليلى.

كما قررت النيابة حجز خال المتهم على ذمة تحريات المباحث للوقوف حول مدى علمه بتورط نجل شقيقته فى حرق الملهى الليلى من عدمه.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تمكنت، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والعمليات الخاصة، من ضبط المتهم الرابع والرئيسى فى واقعة حرق الملهى الليلى بمنطقة العجوزة، والذى أسفر عن مصرع 17 شخصا وخاله المتهم بالتستر عليه.

وتبين أن المتهم لجأ لمدينة السادس من أكتوبر للإختباء بها، كما عثرت أجهزة الأمن بحوزته على سلاح نارى، كان قد استخدمه أثناء واقعة حرق ملهى الصياد بالعجوزة، وكشفت التحريات، أن المتهم اختبأ بشقة مفروشة للتخفى عن أعين الأمن، وتوصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان اختبائه، وبمداهمة الشقة حاول الهروب لكنه تم السيطرة عليه وضبطه.