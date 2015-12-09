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منير فخري عبد النور يُطالب بتدريس قصة كفاح «محلب» لطلاب المدارس

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منير فخري عبد النور يُطالب بتدريس قصة كفاح «محلب» لطلاب المدارس منير فخري عبد النور يُطالب بتدريس قصة كفاح «محلب» لطلاب المدارس

منير فخري عبد النور

قال  منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، إن تاريخ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق يَجب أن يُدرس في المناهج، لأنه مثال للعمل الدؤوب، ولديه إصرار على النجاح.

وأضاف عبد النور خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على فضائية “الغد العربي” ، أن المهندس إبراهيم محلب، ساهم في بناء صرح عظيم ليس في مصر أو في الدول العربية فقط، بل في الدول الأفريقية أيضًا، في إشارة إلى شركة “المقاولون العرب”.
> وأكمل عبد النور تعليقه على فوز المهندس محلب، بجازة الإنجاز مدى الحياة، قائلًا: “محلب بدأ حياته مهندسًا صغيرًا في شركة المقاولون العرب، في الوقت الذي كان يهتم فيه بتدريب العامل المصري”.

وأوضح عبد النور أن متوسط عدد عمل المهندس محلب، أثناء توليه رئاسة السابقة يُقارب الـ 15 ساعة يوميًا، لافتًا إلى أن المهندس محلب أدخل وزارة التعليم الفني على الهيكل الوزاري، لرفع كفاءة العامل الفني.

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