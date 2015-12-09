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“Vezeeta” تعلن مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر “Cairo ICT 2015″

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“Vezeeta” تعلن مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر “Cairo ICT 2015″ “Vezeeta” تعلن مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر “Cairo ICT 2015″

 

أمير برسوم

أعلنت فيزيتا Vezeeta الشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية والتطبيقات المبتكره لمنظومة الرعاية الصحية في ، اليوم عن مشاركتها الأولى ورعايتها لفعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2015 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح في الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجاري في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ أهمية تكنولوجيا المعلومات في التيسير علي المستخدمين والنهوض بالمنظومة الصحية.

ومن المقرر أن تعلن شركة فيزيتا Vezeeta خلال فعاليات المعرض عن تعزيز حضورها في السوق المصري لخدمة وتنمية منظومة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على أبرز ملامح إستراتيجيتها الطموحة لتعزيز حضورها خلال العام المقبل 2016  وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الشركة على مدار الأشهر الماضية بتحسين وتطوير جودة خدماتها الرقمية بما يتوافق واحتياجات ومتطلبات كافة أطراف المنظومة الصحية، كما ستستعرض أبرز خدمات القيمة المضافة عبر منصاتها الرقمية، والتي من أهمها إتاحة التقييمات للمرضى.

تعد فيزيتا Vezeeta منصة رقمية رائدة تتيح منظومة متكاملة من الخدمات المبتكرة التي تستهدف الإعتماد على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الربط لإتمام عمليات الحجز لدى نخبة من الأطباء المتخصصين في كافة المجالات الصحية والمرضى من خلال الموقع الإلكتروني www.vezeeta.com وعبر تطبيق الهاتف المحمول.

وأعرب أمير برسوم، الرئيس التنفيذي لشركة فيزيتا Vezeeta، عن بالغ سعادته بهذه المشاركة قائلًا :” إننا فخورون بتواجدنا في هذا الحدث الضخم الذي يضم أقطاب صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،  موضحًا أن فيزيتا Vezeeta أختارت معرض ومؤتمر Cairo ICT 2015 ليكون النافذة الرئيسية للإعلان عن الخدمات المبتكرة التي تتيحها المنصة في مجال المنظومة الصحية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء عن الرؤية الطموحة للتوسع في تقديم الخدمات وتطويرها خلال العام المقبل 2016 “.

يذكر أن منصة الحجز الإلكتروني فيزيتا Vezeeta تعمل بخطوات سهلة ويسيرة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.vezeeta.com ، ومن ثم اختيار الطبيب المناسب وفقًا للتخصص والمنطقة الجغرافية والقيمة المالية للكشف، كما توفر المنصة الرقمية خدمة مبتكرة تمكن المرضى من الإطلاع على التقييمات السابقة لكل طبيب تم رصدها من كل مريض أتم عملية الحجز وزار الطبيب عبر منصة فيزيتا Vezeeta ، لتفادي التقييمات المزيفة أو غير الحقيقية ، علمًا بأن موقع فيزيتا Vezeeta يحتوي على أكثر من 20.000 تقييم بمعدل نمو يقترب من 3000 تقييم شهريًا.

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