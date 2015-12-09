تكليف لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة أحد الأبراج المخالفة بحي شرق‎ في أسيوط

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط تعليماته بتكليف اللجنة الهندسية للمنشات الآيلة للسقوط لمعاينة أحد الأبراج السكنية بشارع رياض بمدينة أسيوط بعد شكوى الأهالي من وجود بعض الأدوار المخالفة وسقوط أحد الحوائط.

تلقى المهندس ياسر الدسوقي، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغًا وشكوى من الأهالي بتساقط أحد الحوائط بأحد الأبراج السكنية بشارع رياض بدائرة حي شرق أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الإسعاف والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بحي شرق إلى مكان البلاغ، وتم تعديل الحركة المرورية بالشارع وتسيير حركة المرور لحين الانتهاء من معاينة المبنى.

وقال محمد حلمي رئيس حي شرق مدينة أسيوط انه بمعاينة المبنى من قبل مهندس التنظيم بالحى تبين سقوط عدد 2 قالب طوب احمر باحد المناور الداخلية لاحد الابراج السكنية الكائنة بشارع رياض مكون من 7 طوابق وأرضي، وبالفحص تم التأكد من أن العقار صادر له ترخيص من الإدارة الهندسية بحي شرق بدور أرضى و5 أدوار فقط، وبذلك يكون بالبرج دورين مخالفين.

وبالعرض على المحافظ قرر تكليف اللجنة الهندسية للمنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة المبنى وعمل تقرير عاجل للعرض عليه لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.