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«بوتين» يُسجل إعجابه بمنشور«السيسي» على «فيس بوك»

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صورة ساخرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الرئيس السيسي وبوتين

صورة ساخرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الرئيس وبوتين

 كتب – محمد سويلم

لاقى منشور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء اليوناني بمقر رئاسة اليونانية، عبر الحساب الشخصي للرئيس السيسي ، الكثر من التفاعل من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، ولكن في وسط هذا الكم من التفاعل ظهر تعليق صفحة غير موئقة  تتبع أكونت منسوب للرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين” إعجابه بالمنشور ولاقى الإعجاب العديد من التفاعل من قبل رودا الصفحة.

 

بعض من ردود التفاعل

بعض من ردود التفاعل

 

جانب من ردود الفعل

جانب من ردود الفعل

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في البلاد، توثقت علاقته بالرئيس الروسي، فيلاديمير بوتن، حتى وصفتها صحيفة الايكومنومست البريطانية بـ”العلاقة الحميمية”، نظرا للود الكبير الذي ظهر في اللقاءات المختلفة بين الرئيسين.

 

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