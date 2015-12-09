«بوتين» يُسجل إعجابه بمنشور«السيسي» على «فيس بوك»

كتب – محمد سويلم

لاقى منشور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء اليوناني بمقر رئاسة الحكومة اليونانية، عبر الحساب الشخصي للرئيس السيسي ، الكثر من التفاعل من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، ولكن في وسط هذا الكم من التفاعل ظهر تعليق صفحة غير موئقة تتبع أكونت منسوب للرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين” إعجابه بالمنشور ولاقى الإعجاب العديد من التفاعل من قبل رودا الصفحة.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في البلاد، توثقت علاقته بالرئيس الروسي، فيلاديمير بوتن، حتى وصفتها صحيفة الايكومنومست البريطانية بـ”العلاقة الحميمية”، نظرا للود الكبير الذي ظهر في اللقاءات المختلفة بين الرئيسين.