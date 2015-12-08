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نائب المصريين الأحرار لـ "خالد صلاح": ائتلاف" دعم الدولة " بلا قائد

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نائب المصريين الأحرار لـ "خالد صلاح": ائتلاف" دعم الدولة " بلا قائد نائب المصريين الأحرار لـ "خالد صلاح": ائتلاف" دعم الدولة " بلا قائد
قال علاء عابد النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار، إن ائتلاف "دعم الدولة المصرية" لا يوجه له قائد أو هيكل تنظيمى أو برنامج تشريعى تحت قبة البرلمان ، رغم التصريحات التى تؤكد أنه سيساند الدولة.

وأضاف "عابد" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن حزب المصريين الأحرار يرفض تماما فكرة الاستحواذ على مجلس النواب وأن "التصريحات التى خرجت حول انضمام 400 نائب لما يسمى ائتلاف دعم الدولة المصرية مرفوضة تماماً"، لافتا إلى أن هذا الرفض ليس "غيره سياسية" على الإطلاق، لأن هناك بعض المستقلين يريدون الانضمام لتكتل المصريين الأحرار بالبرلمان .


>مفاجأة.. "المصريين الأحرار" يتمرد على كتلة "دعم الدولة".. ويعلن تشكيل ائتلاف مواز.. عصام خليل: عشرات النواب تواصلوا معنا.. ويهاجم "فى حب مصر": يقصون الآخر.. وأحمد سعيد يرد: الهجوم علينا "شغل سياسة"

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مصر 365

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