بالفيديو..سالم عبد الجليل:"صحوبية" الولد والبنت على فيس بوك من درجات الزنا

قال سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن "الصحوبية" بين الولد والبنت على "فيس بوك" أو الدردشة فى كلام فارغ درجة من درجات الزنا، لافتا إلى أن الكلام مع الآخرين على "فيس بوك" يكون فى حدود العمل والأدب، ولا يجوز إضافة الغرباء على الحسابات الشخصية والحديث فى كلام خارج.

وشدد "عبد الجليل"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "وماذا بعد؟" على فضائية "LTC"، الثلاثاء، على أن الحديث بين الفتاة والشاب على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" غير جائز، مبررا ذلك بأنه يؤثر على الأسرة وأحد أسباب الطلاق بين الأزواج.

وأضاف "عبدالجليل"،:"فيس بوك يؤثر على الزواج لأن الرجل يتكلم مع فتاة أخرى غير زوجته فى كلام غير أخلاقى، والزوجة أيضا تقوم بالمثل، فهذا لا يجوز ومحرم دينيا".