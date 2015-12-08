وزير الاستثمار:اتفقنا مع اليونان وقبرص على تحكيم القانون الدولى لترسيم الحدود

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر وقبرص واليونان اتفقوا على اللجوء للقانون الدولى فيما يخص ترسيم الحدود المائية، وتابع:"الترسيم المائى هام جدا وأخذ وقتا من المباحثات بين مصر و قبرص واليونان"، مشدداً على وجود تقارب جيد جداً فى العلاقات بين جميع الأطراف.

وأضاف "سالمان" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لبحث الملفات الأكثر أهمية بين الجانبين المصرى واليونانى، وتابع:" اليونان تحلم بتقريب المسافات مع مصر من خلال إقامة خط ملاحى ثابت ".

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الدول الخارجية أصبح لديها اقتناع تام برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تحذيراته من خطورة الإرهاب على دول العالم كافة، وتابع:" كل كلمة عن الإرهاب يقولها الرئيس الآن فى من دول العالم تأخذ على محمل الجد ويتم السمع له بكل اهتمام ".