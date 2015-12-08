أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الاستثمار:اتفقنا مع اليونان وقبرص على تحكيم القانون الدولى لترسيم الحدود

Google+ Print
وزير الاستثمار:اتفقنا مع اليونان وقبرص على تحكيم القانون الدولى لترسيم الحدود وزير الاستثمار:اتفقنا مع اليونان وقبرص على تحكيم القانون الدولى لترسيم الحدود
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وقبرص واليونان اتفقوا على اللجوء للقانون الدولى فيما يخص ترسيم الحدود المائية، وتابع:"الترسيم المائى هام جدا وأخذ وقتا من المباحثات بين مصر و قبرص واليونان"، مشدداً على وجود تقارب جيد جداً فى العلاقات بين جميع الأطراف.

وأضاف "سالمان" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لبحث الملفات الأكثر أهمية بين الجانبين المصرى واليونانى، وتابع:" اليونان تحلم بتقريب المسافات مع مصر من خلال إقامة خط ملاحى ثابت ".

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الدول الخارجية أصبح لديها اقتناع تام برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تحذيراته من خطورة الإرهاب على دول العالم كافة، وتابع:" كل كلمة عن الإرهاب يقولها الرئيس الآن فى من دول العالم تأخذ على محمل الجد ويتم السمع له بكل اهتمام ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر