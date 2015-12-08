محافظ أسوان يزور كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس للإطمئنان بعد حريق الكاتدرائية

زار مصطفى يسرى محافظ أسوان كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أسوان للإطمئنان على سلامة وحياة الأباء الكهنة والقساوسة والعاملين، فور إخطاره بنشوب حريق محدود بإحدى الغرف الداخلية بالكاتدرائية، وكان فى إستقباله نيافة الأنبا هدرا أسقف أسوان ولفيف من الأباء الكهنة والقساوسة.

وأكد محافظ أسوان، أنه لا توجد أى خسائر فى الأرواح أو أى إصابات وخاصة أن الحريق ساهم فى إخماده 10 سيارات من الحماية المدنية فى وقت قياسى بإشراف من اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان.

ووجه نيافة الأنبا هدرا والأباء الكهنة بالمطرانية الشكر لمحافظ أسوان على أهتمامه وحرصه على زيارة الكاتدرائية للأطمئنان على سلامة وحياة المقيمين بها مما يعكس المشاركة الوجدانية والوطنية وروح التأخى بين أبناء الأمة الواحدة، مؤكدين على أن عظمة الشعب المصري فى وحدته وقدرته علي عبور المحن والأزمات لأن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء الذين يثبتون أمام العالم بأنهم صفاً واحداً فى مواجهة التحديات.

ومن جانبها أصدرت مطرانية أسوان بياناً أعلنت فيه عن أن الحريق الذي أندلع اليوم بمبنى المطرانية بأسوان فى تمام الساعة الثانية ظهراً محدود ولم يسفر عن اى خسائر فى الأرواح أو أصابات وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الأمن ، ووجهت المطرانية فى بيانها الشكر لرجال الأمن وخاصة الحماية المدنية.