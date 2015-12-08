أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وزير الرياضة يجيب .. متى يتدخل في إخفاق المنتخب الأوليمبي بالسنغال؟

Google+ Print
وزير الرياضة يجيب .. متى يتدخل في إخفاق المنتخب الأوليمبي بالسنغال؟ وزير الرياضة يجيب .. متى يتدخل في إخفاق المنتخب الأوليمبي بالسنغال؟

أكد خالد عبد العزيز وزير الرياضة أنه لن يتدخل بشكل مباشر في محاسبة الأوليمبي وجهازه الفني بقيادة حسام البدري بعد الإخفاق في التأهل لأولمبياد 2016.

وقال عبد العزيز "اختيار المدربين واللاعبين أمر من صميم عمل اتحاد الكرة، ووزير الرياضة لا يحق له التدخل في هذه الخيارات".

وأضاف عبر قناة الحياة 2 "أعلم أن اتحاد الكرة ينتظر تقرير حمادة المصري المشرف على الفريق، وسيتم تسليمه لوزارة الرياضة".

وأوضح: "الوزير سيتدخل إذا تتضمن هذا التقرير ارتكاب أي شخص مخالفة للوائح المالية والقانونية أو تجاوزات أخلاقية".

وكان المنتخب الأوليمبي ودع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بالسنغال، بتذيل المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين مع الجزائر ونيجيريا والخسارة أمام مالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه