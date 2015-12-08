وزير الرياضة يجيب .. متى يتدخل في إخفاق المنتخب الأوليمبي بالسنغال؟

أكد خالد عبد العزيز وزير الرياضة أنه لن يتدخل بشكل مباشر في محاسبة المنتخب الأوليمبي وجهازه الفني بقيادة حسام البدري بعد الإخفاق في التأهل لأولمبياد 2016.

وقال عبد العزيز "اختيار المدربين واللاعبين أمر من صميم عمل اتحاد الكرة، ووزير الرياضة لا يحق له التدخل في هذه الخيارات".

وأضاف عبر قناة الحياة 2 "أعلم أن اتحاد الكرة ينتظر تقرير حمادة المصري المشرف على الفريق، وسيتم تسليمه لوزارة الرياضة".

وأوضح: "الوزير سيتدخل إذا تتضمن هذا التقرير ارتكاب أي شخص مخالفة للوائح المالية والقانونية أو تجاوزات أخلاقية".

وكان المنتخب الأوليمبي ودع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بالسنغال، بتذيل المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين مع الجزائر ونيجيريا والخسارة أمام مالي.