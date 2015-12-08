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الصحة تضبط 2 طن و550 كجم من “حلوى المولد” غير صالحة في المحلة الكبرى

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الصحة تضبط 2 طن و550 كجم من “حلوى المولد” غير صالحة في المحلة الكبرى الصحة تضبط 2 طن و550 كجم من “حلوى المولد” غير صالحة في المحلة الكبرى

 

وزارة الصحة

 

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تم ضبط 2 طن و550 كجم من الفول السوداني والحلوى والشيكولاتة غير صالحة للإستهلاك الآدمي وغير مدون عليها الصلاحية ، وذلك بدائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكدت الوزارة أن هذه الكميات من الحلويات تم ضبطها داخل “جرادل بويه ” بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة لهذا النشاط، وذلك خلال الحملة المشتركة التي قام بها القطاع الوقائي، ممثلًا في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وإدارة مراقبة الأغذية بالمحلة.

أشارت الوزارة إلى إعدام 50 كيلو جرام وغلق 6 منشآت وتحرير 12 محضرًا طبقًا للقرار 96 لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت وتحرير عدد 98 محضرًا طبقًا للقرار 97 لعدم وجود شهادات صحية مع متداولي الأغذية.

كما أسفر المرور على 14 منشأة بدائرة طنطا بإيقاف تشغيل عدد 7 منشآت لوجود خطر داهم، وتحرير عدد 15 محضرا طبقًا للقرار 96 وعدد 26 محضرا طبقًا للقرار 97 وإعدام 55 كيلو حلوى و25 كيلو أوعية وسحب عدد 77 عينة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الصحة والسكان في ضبط الأغذية الفاسدة وانطلاقًا من دور الوزارة في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة والغير صالحة للاستخدام الآدمي وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية، وبمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكدت وزارة الصحة، على ضرورة إلتزام العاملين في مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، مضيفةً على استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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