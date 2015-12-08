فى حفل سفارة السعودية بالقاهرة.. السفير قطان: الأمير خالد الفيصل خدم المملكة منذ فيصل وحتى سلمان.. ومستشار الملك سلمان: مصر أم الدنيا صاحبة القيادة والريادة..ومؤسسة الفكر تكرم عدلى منصور ونبيل العربى

كرمت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، الفائزين بجوائز مؤسسة الفكر العربى، وعلى رأسهم الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والشيخ سيف بن زايد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى.

كما كرمت المؤسسة نبيل العربى الأمن العام لجامعة الدول العربية، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والشاذلى القلدى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

السفير قطان: أمام سمو الأمير خالد الفيصل جسدى يرتعش

ومن جانبه، قال السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لجامعة الدول العربية وعميد الدبلوماسيين العرب: "عرف عنى جرأتى وحرصى على الجلوس مع الكبار، للاستفادة منهم، لكنى اليوم وأنا أمام صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن فيصل جسدى يرتعش هيبة منه، وخوفا أن أخطأ وسط هذا الجمع من المثقفين".

وهنأ السفير قطان فى كلمة ألقاها خلال الحفل الذى عقد مساء اليوم بمقر السفارة الأمير خالد بن فيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز والذى يرأس دورتها الحالية.

وقال السفير قطان، إن الأمير خالد بن فيصل من رجال المملكة الذين خدموا دينهم وملوك المملكة منذ عهد الملك فيصل رحمه الله، ومروا بالملك فهد وعبد الله إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعرض السفير قطان عددًا من القصائد التى ألقاها الأمير خالد بن فيصل على مدار عمره، وأعاد عرض كلمة الأمير خالد التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر فكر 14، والتى قال عنها إنها تركت أثرا عظيما فى نفوس الشعب المصرى والعربى.

وأهدى السفير قطان فى نهاية كلمته "مجسم" لمقر السفارة الجديد إلى الأمير خالد بن فيصل.

خالد الفيصل: أشكر مصر رئيسا وشعبا على كرم الضيافة

ومن جانبه، حيا الأمير خالد بن فيصل مستشار الملك سلمان ورئيس مؤسسة الفكر العربى، مصر رئيسا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة والأخوة التى وجدها من أهله وإخوانه فى هذه الأيام القليلة، مشددا على مكانة مصر ليس فقط مع الشعب السعودى بل العالم العربى أجمع.

وقال الأمير خالد فى حفل أقامته السفارة السعودية بالقاهرة: "مصر العظيمة.. مصر العروبة.. مصر أم الدنيا.. صاحبة القيادة والريادة فى كثير من المواقف العربية التى يعتز بها كل عربى".

وتابع الأمير خالد: "نسأل الله العلى القدير أن يتغير الحال للأحسن وأن يكون مستقبل مصر بالشكل الذى يتمناه الشعب المصرى الحبيب"، مضيفا: "أشكر الجامعة العربية التى فتحت أبوابها للمثقفين والمفكرين حتى تسمع كلمتهم فى بيت العرب وتنقلها لكل العالم" .

وأكد "خالد"، أننا مستمرون فى مشروعنا للتكامل العربى حتى تكتمل كل الدراسات اللازمة تحت ظلال الجامعة العربية.

وحضر الحفل نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس السابق عدلى منصور، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ورئيس الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير.

كما حضر الحفل السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس النادى الأهلى محمود طاهر ومحافظ القاهرة د. جلال السعيد، وحمدين صباحى، والإعلامى والمحامى الدولى خالد أبو بكر.