"التوت الأسود" يحارب أمراض القلب والسرطان 10 أضعاف الأنواع الأخرى

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بولنديون، حيث أفادت أن التوت الأسود يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة بالمقارنة بأنواع التوت الأخرى.

وأوضح الباحثون أن التوت الأسود من الأطعمة السوبر التى تتميز بغناها بالمواد المضادة للأكسدة، بما فى ذلك الفينولات والأنثوسيانين تفوق المواد المماثلة فى الأغذية الأخرى بمعدل 10 أضعاف.

وأشار الباحثون إلى أن اللفت، والسبانخ والسوبرفود، يتم وصفها من قبل خبراء الصحة باعتبارها وسيلة فعالة للمساعدة فى منع المرض.

ومع ذلك، أظهرت الدراسة الجديدة أن هناك غذاء أفضل غنى جداً بالمواد المضادة للأكسدة وهو التوت الأسود، مضيفين أن المواد المضادة للأكسدة القوية الموجودة فى هذا التوت تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل والسكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسى.

ووجدت الدراسة أيضا أنه لا يوجد فرق كبير بين التوت الأسود الذى يتم زرعه فى الصيف أو الخريف.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة " الديلى ميل" البريطانية.

>