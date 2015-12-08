مرور الجيزة يضبط 4 آلاف و500 مخالفة.. وحجز 33 توك توك مخالف بالمحافظة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4504 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 54 مخالفة تجاوز سرعات و1320 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 41 مخالفة بمطالع و منازل الكبارى وتم حجز 33 توك توك و 40 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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