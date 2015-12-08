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"التموين" تضبط مصنعا بداخله 144 طن مستلزمات إنتاج دخان المعسل بالقاهرة

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"التموين" تضبط مصنعا بداخله 144 طن مستلزمات إنتاج دخان المعسل بالقاهرة "التموين" تضبط مصنعا بداخله 144 طن مستلزمات إنتاج دخان المعسل بالقاهرة
نجح ضباط شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة فى ضبط 144 طن مستلزمات إنتاج دخان معسل و8 آلاف عبوة جاهزة للتوزيع مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب مصنع بالقاهرة لإنتاج وتصنيع دخان المعسل، مستخدما فى عملية التصنيع خامات خالية من أى مستندات تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها اسم "العربى".

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة من ضباط الإدارة تمكنوا من ضبط 8 آلاف عبوة دخان معسل مدون عليها العلامات "العربى" منتج نهائى بدون فواتير مجهولة المصدر و24 طن دخان معسل، داخل أحواض "تحت التعبئة" بدون فواتير ومجهولة المصدر، و90 طن معسل خام "التبغ"، و30 طن "عسل أسود" - مستلزمات إنتاج، بدون فواتير، 560 عبوة فارغة و200 كيلو رول وماكينة خلط.

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريراً فنياً يفيد بأن المضبوطات خالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

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مصر 365

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