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ضبط 6 سيارات مبلغ بسرقتها وتحرير 1350 مخالفة سرعة فى بنى سويف

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ضبط 6 سيارات مبلغ بسرقتها وتحرير 1350 مخالفة سرعة فى بنى سويف ضبط 6 سيارات مبلغ بسرقتها وتحرير 1350 مخالفة سرعة فى بنى سويف
شنت إدارة مرور بنى سويف برئاسة العقيد حسام الشايب ، عدة حملات مرورية على مداخل ومخارج بنى سويف بالمراكز السبعة بالمحافظة ،تمكنت خلالها من ضبط 6 سيارات مبلغ بسرقتها وتحرير 1350 مخالفة سرعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 323 مخالفة ركاب بالصندوق الخلفى للسيارة ،و 1050 مخالفة مرورية متنوعة .

وشارك فى الحملة المقدم مدحت قرنى وكيل الإدارة والمقدم هشام مكى رئيس مباحث المرور والرائد محمود الخولى رئيس التراخيص والنقيب أسراء انفراس الخواص والملازم أول مجدى السعيد وضباط وأفراد الأمن بالإدارة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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