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النائبة سولاف درويش تعلن مشاركتها بالمؤتمر "العمالى العالمى" بشرم الشيخ

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النائبة سولاف درويش تعلن مشاركتها بالمؤتمر "العمالى العالمى" بشرم الشيخ النائبة سولاف درويش تعلن مشاركتها بالمؤتمر "العمالى العالمى" بشرم الشيخ
أعلنت النائبة سولاف درويش، الفائزة فى الانتخابات البرلمانية على قائمة فى حب ، عن مشاركتها فى المؤتمر "العمالى العالمى" الذى يقام بمدينة "السلام" شرم الشيخ، تدعيماً لجهود القيادة السياسية من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأكدت النائبة خلال تصريحات صحفية أن المؤتمر سوف يشارك فيه الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، وجورج مافريكوس الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات، وبيتر فان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، ويوسف عبد الكريم نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ورجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العرب، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة.

كما أوضحت أن المؤتمر سوف يقام يومى 12 – 13 ديسمبر الحالى، وعلي هامش المؤتمر سوف يتم الاحتفال بمرور 70 عاما على إنشاء الاتحاد العالمى للنقابات، الذى يضم فى عضويته 120 مليون عامل من 90 دولة.

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مصر 365

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