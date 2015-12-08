محافظ أسيوط يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة أحد الأبراج المخالفة

أصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تعليماته بتكليف اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة أحد الأبراج السكنية بشارع رياض بمدينة أسيوط بعد شكوى الأهالى من وجود بعض الأدوار المخالفة وسقوط أحد الحوائط.

وكان قد تلقى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغ وشكوى من الأهالى بتساقط إحدى الحوائط بأحد الأبراج السكنية بشارع رياض بدائرة حى شرق أسيوط .

وعلى الفور انتقلت قوات الإسعاف والدفاع المدنى والأجهزة التنفيذية بحى شرق إلى مكان البلاغ وتم تعديل الحركة المرورية بالشارع وتسيير حركة المرور لحين الانتهاء من معاينة المبنى.

وقال محمد حلمى رئيس حى شرق مدينة أسيوط، إنه تمت معاينة المبنى من قبل مهندس التنظيم بالحى وتبين سقوط جزئى بأحد المناور الداخلية لأحد الأبراج السكنية الكائنة بشارع رياض مكون من 7 طوابق وأرضى وبالفحص تم التأكد من أن العقار صادر له ترخيص من الإدارة الهندسية بحى شرق بدور أرضى و5 أدوار فقط وبذلك يكون بالبرج دوران مخالفان.

وبالعرض على المحافظ قرر تكليف اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المبنى وعمل تقرير عاجل للعرض عليه لاتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.