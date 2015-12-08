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الأزهر يحذِّر من تنامى الدعوات العنصرية ضد المسلمين فى الولايات المتحدة

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الأزهر يحذِّر من تنامى الدعوات العنصرية ضد المسلمين فى الولايات المتحدة الأزهر يحذِّر من تنامى الدعوات العنصرية ضد المسلمين فى الولايات المتحدة
أعرب الأزهر الشريف عن قلقه الشديد، لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من دعوات تحريضية وتصريحات عنصرية ضد المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر الأزهر من تنامى مثل هذه الدعوات التى تحض على الكراهية فى المجتمعات، وتمثل استفزازا واضحًا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم حول العالم، وهى فى نفس الوقت تتعارض مع كافة الأديان السماوية والمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية التى تدعو إلى التعايش السلمى المشترك، وتنادى باحترام معتقدات الآخرين.

وقال بيان للمشيخة منذ قليل "والأزهر الشريف، إذ يعرب عن قلقه بسبب هذه الدعوات البغيضة والتصريحات المستفزة؛ فإنه يطالب بالكفِّ عن كلِّ ما من شأنه تأجيج الفتن وإثارة الأحقاد، ويشيد ببعض الأصوات الأمريكية المعتدلة التى نددت بتلك الدعوات وحذرت من خطورتها على قيم المجتمع الأمريكى.

كما أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابى الآثم الذى استهدف مدرعة شرطة، صباح اليوم، بجنوب العريش ، وأسفر عن استشهاد 4 مجندين وإصابة 4 آخرين.

وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء الواجب الوطني، سائلاً الله -تعالى- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
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