زوجة "محلب" تعليقا على منحه جائزة الإنجاز: "طول عمره هدفه وطنه وشغله"

علقت زوجة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على تكريمه ومنحه جائزة الإنجاز مدى الحياة، قائلة:"طول عمره هدفه الرئيسى وطنه وشغله".

كانت شركة ميد، قد منحت جائزة "الإنجاز مدى الحياة فى قطاع البناء" للمهندس إبراهيم محلب تكريماً واعترافاً بجهوده ومساهماته القيمة فى قطاع البناء، وقيادته المميزة والرشيدة التى تميز بها أثناء توليه منصبى وزير الإسكان ورئيس وزراء مصر.

وخلال كلمته بالحفل وجه "محلب"، تحية شكر لزوجته، مؤكدا أنها ساندته كثيرا خلال فترة عمله.

- محلب:"بدأت مسيرتى من تحت القاع..ومفيش كوبرى مشتغلتش فيه"

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