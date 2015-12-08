ننشر نص كلمة الرئيس السيسى فى منتدى رجال الأعمال المصرى اليونانى

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الختامية لمنتدى رجال الأعمال المصرى اليونانى، بمشاركة رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس، ومجموعة من أبرز ممثلى مجتمع المال والأعمال اليونانى والعديد من الشركات اليونانية والمصرية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ورئيس الوزراء اليونانى شهدا خلال الجلسة مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى، ومذكرتىّ تفاهم بين مينائىّ الإسكندرية وكافالا، وبين مينائى دمياط والكسنروبوليس اليونانى.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة أكد فيها على أهمية البعد الاقتصادى فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين المصرى واليونانى، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يضطلع به رجال المال والأعمال والصناعة فى تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين.

كما أشار إلى حرص مصر على توفير كافة أشكال الدعم لتلك الشراكة الاقتصادية، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، موضحاً أن اكتشافات الغاز الأخيرة فى المياه الإقليمية المصرية تتيح المزيد من الفرص للتعاون والتكامل بين البلدين فى مجال الطاقة، فضلاً عن مجالات التعاون الأخرى كالنقل البحرى والبرى والسياحة.

واستعرض الرئيس ملامح برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، وما يتضمنه من إجراءات لتحسين مناخ الإعمال، بالتوازى مع مخطط شامل للتنمية العمرانية وتأمين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة للوفاء بمتطلبات التنمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، ومن أبرزها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذى يضم عدداً من المشروعات الصناعية واللوجستية التى ستساهم فى تحفيز الاقتصاد ودفع عملية النمو قدماً.

كما أشار إلى أن تحسين تصنيف الاقصاد المصرى من قبل مؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى الدولية يعكس حجم الثقة المتزايدة فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه، ألقى رئيس الوزراء اليونانى كلمة أشار فيها إلى أن علاقات الشراكة بين مصر واليونان تشهد نقلة نوعية فى كافة المجالات بما يساهم فى تلبية تطلعات شعبىّ البلدين فى التنمية والرخاء.

وأشاد رئيس الوزراء بمسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، لاسيما بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، الذى شارك فى افتتاحه، فضلاً عما يتيحه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة للتعاون والاستثمار والربط التجارى بين البلدين كبوابة عبور بين الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص كنوذج يحتذى به للتعاون الإقليمى الذى يهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق التعايش السلمى ودون الإضرار بأحد، مضيفاً أن هذا التعاون يكتسب بعداً إضافيا فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية، كما أن ما تحظى به الدول الثلاث من موارد وثروات، لاسيما فى مجال الطاقة، يدفعها إلى تحقيق المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادى لاستغلال تلك الثروات ونقل المعرفة التكنولوجية فى العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة.

وفيما يلى نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى:

> اسمحوا لى فى البداية، أن أعرب لكم عن سعادتى مجددا بالتواجد بينكم اليوم فى اليونان .. هذا البلد العظيم ذو الحضارة الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ .. حضارة أثرت العالم فى مختلف فروع الثقافة والعلم والمعرفة .. ووصل نتاجها الحضارى إلى دول جوارها الجغرافى .. فأثراها وأثر فيها .. وأثمر عن علاقات متميزة وبناءة بين بلدينا الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى.

كما يطيب لى أن تنتهى فعاليات اليوم الأول من هذه الزيارة .. بما تضمنته من لقاءات بناءة وإيجابية على المستوى السياسى .. بإتاحة الفرصة لى للحديث أمام هذا الجمع المتميز .. من شركائنا فى التنمية من القطاع الخاص فى ختام منتدى الأعمال المصرى اليونانى.

دولة رئيس الوزراء .. السيدات والسادة

>إننى على اقتناع تام بأن عماد الشراكة بين بلدينا الصديقين.. يقوم على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسى فى تحقيق التنمية.. من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين.. وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما.. وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابـــة..>إلا أننى أدرك، أن مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات.. لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها.. وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.

وفى هذا الصدد، قامت مصر باتخاذ كافة الخطوات.. وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.. بما فى ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد.. وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية.. وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية.. فى أسرع وقت ممكن.. والنظر فى منحهم امتيازات ضريبية وفقا للقطاعات والمناطق التى يستثمرون بها.. فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة.. مع بعض الشركات العاملة فى مصر.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد عملت الدولة المصرية بدأب على مدار العام الماضى.. لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموى الطموح.. بما فى ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. إذ استطعنا بفضل هذه الجهود وضع أقدامنا على الطريق السليم.. لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة.. لإنشاء محطات الطاقة التقليدية أو المتجددة أو النووية.

وفى هذا الصدد، فقد أتاحت الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعى فى المياه الإقليمية المصرية.. فرصا واعدة للتعاون بين مصر واليونان وقبرص.. من أجل استغلال هذه الثروات فى تحويل الدول الثلاث.. إلى مركز لمشروعات الطاقة فى منطقة شرق المتوسط.. دعما لخططها الطموحة للتنمية فى السنوات القادمة.. وإذ يستمر التواصل والتعاون المثمر فى هذا المجال بين المسئولين فى الحكومات الثلاث .. فإننا نتطلع لمشاركة واسعة منكم باغتنام فرص الاستثمار الواعدة فى قطاع الطاقة فى مصر .. بالإضافة إلى فرص الاستثمار الأخرى فى مجالات النقل البحرى .. والتكامل بين الموانئ المصرية واليونانية .. وزيادة حركة السياحة .. والنقل البرى.

الحضور الكريم

> لقد تحركت الدولة المصرية خلال السنة الماضية بخطى سريعة لتحفيز اقتصادنا.. وفق رؤية عملية واضحة ومحددة.. استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية.. وشملت إصلاحات مهمة فى السياسة المالية والضريبية.. وترشيد الدعم وتخفيض عجز الموازنة.. وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار.. والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية.. وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى نعتبرها قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى..ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة .. الذى أود أن أؤكد أنه الخطوة الأولى نحو التنمية المتكاملة لمحور القناة .. والتى تم بالفعل وضع الخطة الشاملة لتنفيذها .. وتم تدشين المرحلة الأولى منها منذ أيام قليلة .. ولعلى أنتهز هذه الفرصة لتوجيه دعوة خاصة لممثلى القطاع الخاص اليونانيين .. للتعرف على الفرص الكبيرة التى سيتيحها هذا المشروع العملاق .. للاستثمار فى مجالات التميز اليونانية مثل النقل البحرى .. وما يرتبط به من خدمات وأنشطة سواء فى الموانئ .. أو فى المناطق الصناعية التى ستنشأ على محور القناة.

كما بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذى بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى .. ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية .. بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه.. فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية .. ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـــــأن معــدلات النـــــمو المســــتقبلية فــــــى مصـــــــــر.. كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 5.7 مليار دولار .. خلال الفترة من بداية يوليو 2014 إلى نهاية مارس 2015 فقط .. ووصول معدل النمو إلى 4.1% فى عام 2014/2015 .. والذى نتوقع وصوله إلى 5.2% فى العام المالى الحالى 2015/2016.

دولة رئيس الوزراء، السيدات والسادة

>لقد انتخب الشعب المصرى برلمانه وممثليه التشريعيين .. بما يستكمل البناء الدستورى للدولة المصرية المدنية الحديثة ومؤسساتها الديموقراطية.. ويتيح مناخا صحيا للاستقرار السياسى ..ويحقق الأمن والسلم الاجتماعيين .. ويفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة.. والتى يأتى فى مقدمتها دفع الاقتصاد الوطنى .. لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وختاما، اسمحوا لى مرة أخرى أن أؤكد لكم .. أن مصر ترحب بكم شركاء أعزاء فى مسيرتها نحو التنمية.. وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج.. وتتطلع إلى إسهامكم القيم.. فى البناء على تاريخ ممتد من التبادل التجارى والاقتصادى بين حضارتين عظيمتين.. أقامتا قديما جسرا من الرخاء عبر البحر المتوسط .. وتقفان حديثا فى مقدمة من يبتغون مستقبلا أفضل لشعوب هذه المنطقة المهمة من العالم.