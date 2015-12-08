فلاح الشرقية بطل الكيك بوكس:حققت 15 بطولة دون دعم الدولة ورفضت الجنسية الأمريكية

"صلاح عزازى"من قرية كفر القديم محافظة الشرقية، مثل مصر دوليا وحصل على 15 بطولة عالمية فى الكيك بوكسينج ،بجهوده الذاتية دون دعم من وزارة الشباب والرياضة له،اليوم السابع التقى به عقب عودته من بطولة البرتغال وحصوله على المركز الأول .

صلاح عزازى بطل العالم فى الكيك بوكسينج لعب في الحارة والشوارع

> إسمى صلاح فتحى عزازى 48 سنة من مواليد قرية كفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية،تربيت بالقرية وعشت طفولتى وشبابى بها لأسرة ريفية بسيطة ،وحصلت على دبلوم تجارة ، كنت أعانى مثل بقية أطفال القرية وشبابها من عدم وجود مركز شباب نلعب فيه ، فلعبنا فى الحارة والشارع ، وذات يوم كتبت على غرفة نومى صلاح عزازى بطل العالم وكان عمرى وقتها 14 سنة ، وبدأت ألعب بمركز شباب بلبيس بالساحة الشعبية ،وأمشى على قدمي من القرية إلي مدينة بلبيس ، لعدم وجود فلوس، إلي أن شاهدنى الكابتن جمال صبرى والكابتن عبد المقصود جاد ، وكنت وقتها ألعب كاراتيه وكونغ فو ، وأعجبا بمهاراتى الرياضية ، ثم انتقلت إلى اللعب فى نادى الأزبكية حتى عام 1987 ،وكانت أول بطولة التى شاركت فيها بطولة الجمهورية للكونغ فو سنة 1990وحصلت علي المركز الثالث، وعام 1991 التحقت للعمل بشركة" أيه بى بى أراب "ولعبت باسم الشركة منذ ذلك اليوم وحتى الأن ،وبعدها انتقلت للعبة الكيك بوكسنيج.

بداية انتشار اللعبة فى مصر كان على يد مدرب لبنانى

>وقال عزازى ، أن بداية انتشار اللعبة بمصر كانت على يد وليد القصاص مدرب لبنانى نصحنى بلعب الكيك بوكسنيج ، وعندما زار مدرب لبنانى نادى الشمس بالقاهرة من أجل نشر لعبة الكيك بوكسينج ، وشاهدنى بالصدفة طلب منى أن أقدم فى بطولة إيطاليا سنة 1999.

وأ ضاف تقدمت بطلب لرئيس مجلس إدارة الشركة ، وبالفعل وقف بجوارى وساعدني وسافرت ، وكانت أول بطولية حقيقية أشارك فيها باسم مصر فى إيطاليا بمدينة ميلانو ، وحصلت على رابع عالم فى البطولة ، وكانت أول درجة فى الكيك بوكسينج ، وبعدها حصلت عللى الحزام الأسود فى ذات اللعبة ، حيث حصلت على دورة تدريبية وسافرت أمريكا 2001 ، وتأهلت لتصفيات لوس أنجلوس ، و2003 حصلت عللى ثانى العالم بجنوب أفريقيا ، و 2004 أول العالم بإيطاليا و2005 حصلت على أول العالم بالكيك بوكس ،كما تم تصعيدى لبطولة محترفين في أمريكا و حصلت علي المركز الأول وفي أول 2006 حصلت على ثانى العالم بألمانيا ، و2007 ثانى العالم بأمريكا ،و2010 حصلت على ثانى العالم ببطولة المحترفين في عام 2010 ،وعام 2011 ثانى العالم في أسبانيا ،وبعدها توقفت للسفر نظرا لأوضاع البلد فى 25 يناير ، وفى سبتمبر الماضى حصلت على العالم فى بطولة العالم بالبرتغال 2015 .



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عزازى تربطنى صداقة بفاندام أستغلها فى نشر اللعبة بمصر

> وقال عزازى ، تحدثت مع" فاندام "، حيث تربطنى به زمالة وصداقة من خلال اللعب فى الخارج بحكم سفرى 24 دولة أوربية ،واتفقت معه لعمل برتوكول تعاون من أجل حضوره إلي مصر لدعم اللعبة .



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البعض استغل طيبتى وتعرضت لعملية نصب

>بعد حصولى على بطولة أمريكا بدأ البعض يقترب منى و يستغل طيبتي وساذجتى ، حيث شاركت فى فيلم بدر بدون أى مقابل بل دفعت من جيبى عندما كنت أسافر للقاهرة لكي نصور بعض مشاهد بالفيلم ، وبعدها حصلت لى مشكلة كبيرة دفعت أسرتى لبيع جزء كبير من الأرض لكي تدفع مبالغ مالية لبعض الشباب بالقرية ،حيث أستغل البعض إسمي وطيبتي في جمع أموال من الشباب لتوفير فرصة عمل في إيطاليا.

عزازى رفضت الجنسيتين الأمريكية والألمانية وعدت لمصر لأكل عيش حاف

>وقال ، لم اطمع فى جمع أموال ، حيث أنه عرض عليه حصولى علي الجنسية الأمريكية والجنسية الألمانية، وأعمل بالخارج وأدرب في نوادى كبيرة ، و رفضت وقررت العودة لبلدي وارضي حتي لو أكلت عيش حاف ،وحصلت علي 13 بطولة عالمية وكرمت مرة واحدة فقط من وزير الشباب والرياضة الأسبق علي الدين هلاب، بمبلغ 6000 جنيه ، ومن محافظ الشرقية الأسبق يحي عبد المجيد ، ومنذ شهر زرت الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية في مكتبه لكي يساعدني في السفر لبطولة البرتغال ،لأن اللعبة ليس لها اتحاد خاص بها ، وأشاد المحافظ ببطولتي التي حصلت عليها بالجهود الذاتية دون دعم من الدولة نهائيا ، حيث كانت الشركة التي أعمل بيها هي فقط من تدعمني ، وكنت أرفع علم مصر في المحافل الدولية .