أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قصر الملك فؤاد الأول

Google+ Print
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قصر الملك فؤاد الأول بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قصر الملك فؤاد الأول
تفقد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قصر الملك فؤاد الأول، بمدينة كفر الشيخ الذى أنشئ فى عهد محمد سعيد باشا عام 1863م، والمستغل من قبل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية .

وتفقد المحافظ الصالة الرئيسية للقصر التى تحيطها مجموعة من الغرف فى الطابقين الأول والثانى بالإضافة إلى البدروم أسفل القصر.

كما تفقد المحافظ برج الحراسة حيث يتوسط الضلع الجنوبى للقصر بالإضافة إلى المطبخ الملكى، وصهاريج المياه التى كانت تستخدم لخدمة القصر والتفتيش الملكى، وجميعهم مستغلون لمعهد الخدمة الاجتماعية .

وطالب محافظ كفر الشيخ برفع مساحى لمنطقة القصر وملحقاته والأرض المحيطة به لبحث الاستغلال الأمثل له كمزار سياحى نظرًا لما يمثله من قيمة وثروة تاريخية .

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدى الدسوقى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، والدكتور إبراهيم ماضى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية وقدرية كيلانى مدير عام السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365