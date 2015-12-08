بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قصر الملك فؤاد الأول

تفقد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قصر الملك فؤاد الأول، بمدينة كفر الشيخ الذى أنشئ فى عهد محمد سعيد باشا عام 1863م، والمستغل من قبل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية .

وتفقد المحافظ الصالة الرئيسية للقصر التى تحيطها مجموعة من الغرف فى الطابقين الأول والثانى بالإضافة إلى البدروم أسفل القصر.

كما تفقد المحافظ برج الحراسة حيث يتوسط الضلع الجنوبى للقصر بالإضافة إلى المطبخ الملكى، وصهاريج المياه التى كانت تستخدم لخدمة القصر والتفتيش الملكى، وجميعهم مستغلون لمعهد الخدمة الاجتماعية .

وطالب محافظ كفر الشيخ برفع مساحى لمنطقة القصر وملحقاته والأرض المحيطة به لبحث الاستغلال الأمثل له كمزار سياحى نظرًا لما يمثله من قيمة وثروة تاريخية .

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدى الدسوقى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، والدكتور إبراهيم ماضى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية وقدرية كيلانى مدير عام السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية .



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