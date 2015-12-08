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وكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية تتابع سير امتحانات محو الأمية

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وكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية تتابع سير امتحانات محو الأمية وكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية تتابع سير امتحانات محو الأمية
قامت اليوم الدكتورة أسماء الديب وكيل التعليم بالإسماعيلية بعمل جولات لمتابعة سير امتحانات محو الأمية بالاشتراك مع نورهان سيد عيد مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وملاك نجيب منسق محو الأمية بالتعليم ومحمد صالح مدير العلاقات العامة بمحو الأمية، وزوزو محمد مدير إدارة مدينة الإسماعيلية.

وكانت التربية والتعليم بالإسماعيلية استعدت بتجهيز عدد من المدارس لاستقبال دارسى محو الأمية بإعداد فصول بالأدوار الأرضية، وتجهزها بالمقاعد المناسبة والإنارة اللازمة.

وأكدت أسماء الديب وكيل المديرية على نظافة المدارس، وأن يكون مدير المدرسة والعمال فى استقبال الدارسين وتلبية احتياجاتهم، وتذليل أى صعاب تواجههم وتشجيع المدرسين العاملين بمنظومة محو الأمية على بذل مزيد من الجهد .

وأشارت نورهان سيد عيد مدير عام محو الأمية إلى أنها تسعى جاهدة بأن تكون محافظة الإسماعيلية أول محافظة خالية من الأمية من خلال تعاون الأجهزة التنفيذية والمحلية وجامعة قناة السويس وجمعيات المجتمع المدنى.

وتنظم المحافظة بالتنسيق بين التربية والتعليم ومحو الأمية امتحانات دورة أكتوبر 2015 والتى بدأت يوم الأحد 6 ديسمبر 2015 بمدينة القنطرة غرب 9 مدارس ومدينة القنطرة شرق 3 مدارس ويوم الاثنين 6 مدارس بمركز الإسماعيلية و5 مدارس بمدينة فايد ويوم الثلاثاء 8 مدارس بمدينة الإسماعيلية ويوم الأربعاء 17 مدرسة بمدينة القصاصين ويوم الخميس عدد 16 مدرسة بمدينة التل الكبير ويوم الأحد القادم 18 مدرسة بمدينة أبو صوير وتنتهى الامتحانات يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر بامتحان القوات المسلحة وقوات الشرطة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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