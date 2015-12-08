بالصور..كلية زراعة جامعة قناة السويس تحتفل بتنصيب الاتحاد الجديد لطلابها

نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس احتفالية لتنصيب اتحاد الطلاب الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف رضوان عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد عثمان وكيل الكلية لشئون الطلاب، وحضرها الدكتورة إيمان مغازى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الاتحاد الجديد والقديم وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور شريف رضوان عميد الكلية، أن الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب تقدم كل الدعم للطلاب، وأن طلاب كلية الزراعة متميزون فى الأنشطة الطلابية، وحصد الجوائز والمسابقات منذ نشأة الكلية ولن تبخل الجامعة بالدعم والرعاية لأولادها.

وقال الدكتور أحمد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ضرورة التلاحم بين أعضاء الاتحاد والزملاء من الطلاب ونقل متطلباتهم للإدارة وأن جميع الأبواب مفتوحة لهم، وأشاد وكيل الكلية بالعلاقة المتميزة التى تربط الطلاب بالأستاذة بكلية الزراعة.

وقام الدكتور شريف رضوان عميد الكلية بتنصيب أعضاء الاتحاد وسط تواجد مكثف لطلاب الكلية، معلنا بدء النشاط لاتحاد طلاب الكلية.



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