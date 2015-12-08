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الأمير خالد الفيصل: مستمرون فى مشروعنا للتكامل العربى

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الأمير خالد الفيصل: مستمرون فى مشروعنا للتكامل العربى الأمير خالد الفيصل: مستمرون فى مشروعنا للتكامل العربى
أشاد الأمير خالد بن فيصل مستشار الملك سلمان ورئيس مؤسسة الفكر العربى، بكرم ضيافة رئيسا وحكومة وشعبا، والأخوة التى وجدها من أهله وإخوانه فى هذه الأيام القليلة، مشددا على مكانة مصر ليس فقط مع الشعب السعودى بل العالم العربى أجمع.

وقال الأمير خالد فى حفل أقامته السفارة بالقاهرة: "مصر العظيمة.. مصر العروبة.. مصر أم الدنيا.. صاحبة القيادة والريادة فى كثير من المواقف العربية التى يعتز بها كل عربى ".

وتابع الأمير خالد "نسأل الله العلى القدير أن يتغير الحال للأحسن وأن يكون مستقبل مصر بالشكل الذى يتمناه الشعب المصرى الحبيب"، وأضاف الأمير خالد "أشكر الجامعة العربية التى فتحت أبوابها للمثقفين والمفكرين حتى تسمع كلمتهم فى بيت العرب وتنقلها لكل العالم .

وأكد "خالد" أننا مستمرون فى مشروعنا للتكامل العربى حتى تكتمل كل الدراسات اللازمة تحت ظلال الجامعة العربية.

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مصر 365

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