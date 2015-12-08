أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب:"بدأت مسيرتى من تحت القاع..ومفيش كوبرى مشتغلتش فيه"

Google+ Print
محلب:"بدأت مسيرتى من تحت القاع..ومفيش كوبرى مشتغلتش فيه" محلب:"بدأت مسيرتى من تحت القاع..ومفيش كوبرى مشتغلتش فيه"
استعرض المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، مسيرته المهنية منذ بداية عمله بشركة المقاولون العرب، مضيفا : "بدأت مسيرة حياته من العمل تحت القاع..ومفيش كوبرى فى مشتغلتش فيه".

وقال محلب ، خلال حفل تكريمه الذى تنظمه شركة ميد، إن أول محطة فى عمله كانت بكوبرى 6 أكتوبر و المسمى وقتها بـ"كوبرى رمسيس"، وتم اختياره رئيس وردية، وهو عمل صعبا، كما كانت هناك تحديات خلال بداية عمله والتى بدأها من" تحت القاع".

وأضاف محلب ، "الشركة اختارتنى للحصول على دورة بالقوات البحرية المصرية قبل حرب 1973 ، وكان الاختيار محطة مهمة يحياته، حيث شهدت تنافس بين المهندسين لتجهيز تركيبات بعض المعدات و المواقع خلال الحرب، رغم خطورة ذلك العمل ووقوع شهداء وضحايا.

وتابع ، " كما عملت خلال فترة توجه الدولة على مشروعات الكباري و توجهات الدولة وقتها في اقامة وانشاء كباري 15 مايو و 6 أكتوبر ، كنا ننام بالشارع من أجل إنجاز العمل.. ولكن زادنا ذلك إصرار وقوة".

وأشار محلب ، إلى فترة عمله بالسعودية، مضيفا "تشرفت بالعمل في أكبر موقف سيارات أسفل مسجد النبى صلي الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، مؤكدا أنه كان هناك تحديا فى مسابقة الزمن لتنفيذ المشروع، وهى تحديات واجهها مرة أخرى خلال عملية نقل تمثال رمسيس، وإصلاح الكنيسة المعلقة بمنطقة مصر القديمة بكل ما بها من زخم كبير بسبب الصرف الصحي و غيرها، معتبرا أن ذلك المشروع أخذ شهادة دولية وإشادة من منظمة اليونسكو.

ووصف محلب، حفل تكريمه بأنه شهادة لإنجاز مهمته، مؤكدا أن عمله هو البناء وسيظل بمهنته، قائلا: أن مبدأه فى العمل ، إن قذفه أحد بحجر، أخذ ذلك الحجر ووضعه في صرح للبناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر