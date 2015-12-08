الصحة: ضبط 2 طن و550 كجم من "حلوى المولد" غير صالحة للاستخدام بالمحلة

>أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط 2 طن و550 كجم من الفول السوداني والحلوى والشيكولاته غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مدون عليها الصلاحية، وذلك بدائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وقالت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم، إن هذه الكميات من الحلويات تم ضبطها داخل "جرادل بويه" بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة لهذا النشاط، وذلك خلال الحملة المشتركة التى قام بها القطاع الوقائى ممثلا فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وإدارة مراقبة الأغذية بالمحلة.

وأشارت وزارة الصحة إلى إعدام 50 كيلو جرام وغلق 6 منشآت وتحرير 12 محضرا طبقا للقرار 96 لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت وتحرير 98 محضرا طبقا للقرار 97 لعدم وجود شهادات صحية مع متداولى الأغذية.

فيما أسفر المرور على 14 منشأة بدائرة طنطا عن إيقاف تشغيل 7 منشآت لوجود خطر داهم، وتحرير 15 محضرا طبقا للقرار 96 و 26 محضرا طبقا للقرار 97 وإعدام 55 كيلو حلوى و25 كيلو أوعية وسحب 77 عينة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التزام العاملين في مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين عدم شراء حلوى المولد مجهولة المصدر والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة .

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