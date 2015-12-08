بالفيديو.. إيناس الدغيدى حول قانون زواج المصرية من أجنبى :"لحمنا رخيص"

رفضت المخرجة إيناس الدغيدى، القانون الذى أصدره وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بشأن زواج الفتاة المصرية من أجنبى.

وقالت إيناس الدغيدى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "العاصمة"، مساء الثلاثاء: "جواز الأجانب من المصريات غالبا بيكون جواز غير عرفى، والأولاد بيبقوا فى رقبة الست المصرية..والقانون الجديد بيؤكد أن لحمنا رخيص ".

وطالبت بضمانات أكثر قوة لحماية الفتاة المصرية، متسائلة :"الأولاد اللى هييجوا هيبقوا تبع مين؟".

إيناس الدغيدى لخالد صلاح بـ"آخر النهار":لا أستبعد الكبت الجنسى كسبب للثورات لأنه كالأكل والشرب..التدين الشديد نتاج الحرمان الجنسى..وإسعاد يونس ضمن أسباب أزمة السينما.. و"أفلام السبكى عبيطة ورخصت الفن"