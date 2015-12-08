البيت الأبيض : «ترامب» غير مؤهل للرئاسة وتصريحاته عن المسلمين «منحطة أخلاقيًا»

تحدى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء الجمهوريين في نبذ المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح حزبهم للرئاسة دونالد ترامب، قائلا أن اقتراحه فرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة يجرده من أهلية أن يكون القائد العام للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست أن تصريحات ترامب لا تمنحه “أهلية شغل منصب الرئيس”، ووصفها بأنها “منحطة أخلاقيا”. وتابع أن “السؤال الحقيقي للحزب الجمهوري هو ما إذا كان سيسمح لنفسه بالانجرار إلى مزبلة التاريخ مع دونالد ترامب”.

وتساءل ايرنست عما إذا كان للمرشحين الآخرين في المعسكر الجمهوري “شجاعة قناعاتهم”. وقال “نتحدث عن القيم الأساسية لهذه البلاد”، منددا بقوة بقطب العقارات الذي يتصدر السباق بين المرشحين الجمهوريين.