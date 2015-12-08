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Gwyneth Paltrow تتعرّض للسرقة في وضح النهار

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الثلاثاء 08-12-2015 15:28

تبحث السلطات عن ثلاثة رجال قاموا بسرقة بضائع ثمينة من متجر النجمة Gwyneth Paltrow في مدينة نيويورك بقيمة أكثر من 173 ألف دولار، من مجوهرات وساعات وفي وضح النهار.
حدث ذلك بعد ظهر يوم السبت الفائت، في متجر النجمة الشقراء الجديد الذي افتتحته في مركز تسوّق كولومبس، وسط مانهاتن.
وتقول الشرطة أن أحد المشتبه بهم قام باستخدام نوع من الآلات لفتح خزانة تحتوي على البضائع، في حين كان الموظفون مشغولين بزحمة يوم السبت.
إذاً، لم تكتمل فرحة النجمة الأمريكية Gwyneth Paltrow، البالغة من العمر 43 عاماً، بافتتاح متجرها الذي يضم قطعاً ثمينة من الملابس والاكسسوارات والمفروشات وحتى الآثار تحمل اسم علامتها التجارية Goop
وقال بيان رسمي صادر عن المتجر أن عملاءه وموظفيه هم بأمان، وما زال المتجر مفتوحاً للزبائن وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
يُذكر أنّ Gwyneth Paltrow وزوجها Chris Martin انفصلا في آذار 2014، ولديهما ولدان هما: Apple، وتبلغ من العمر 11 عاماً، وMoses ويبلغ من العمر 9 أعوام.

 

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