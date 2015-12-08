مي عز الدين ترد على تصريحات زينة:ربنا يحفظ لك أطفالك

القاهرة:مروة عبد الفضيل

صرحت الممثلة زينة ورداً على تساؤل حول أنها بديلة لمي عز الدين في مسلسلها الجديد مع المنتج محمود شميس والمزمع عرضه في شهر رمضان القادم أنه شيء يشرفها أن تكون بديلة لمي.

مي لم تصمت بل قررت الرد على هذا التصريح لزينة عبر "إنستقرام" ونشرته كاملاً:"هذا شرف لي لو أنني بديلة لمي عز الدين في الشركة، لأن مي فنانة حقيقية، وأحبها على المستوى الشخصي، كما أنها صديقتي وعلاقتي بها جيدة جداً، وكل ما يُكتب عن وجود مشاكل بيننا غير صحيح بالمرة".

وردت مي على تصريح زينة التي نشرت جزءًا منه: "ده كان رد زينة الفنانة اللي عندها ثقة في نفسها،اللي نفسيتها نضيفه،الصريحة،الجدعة، الصديقة، وبدوري أقول هي كمان فنانة ناجحة وكتير تألقت في أدوار من قبل حتى ما تبقي بطلة، زى مسلسل"حضرة المتهم أبي"اللي كنا كلنا بنتابع دورها فيه بإعجاب، وغيره من أدوار سينما وتلفزيون، وبعدها بطولات، وكانت من أوائل الفنانات الشابات اللي أتعملهم بطولة أصلا (مسلسل ليالي) ولما أقلت في أعمالها في فترة ده كان باختيارها وأهي رجعت تاني. وإن شاء الله ربنا يكرمها السنة دي وتنجح أكتر وأكتر ويحفظلها أطفالها. إلي الأمام يا زينة".