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تامر حسني وحماقي وأصالة يحتفلون بنجاح سميرة سعيد

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الثلاثاء 08-12-2015 16:35

دعت المطربة سميرة سعيد عدداً من أصدقائها وصديقاتها داخل الوسط الفني لحفل أقامته في منزلها احتفالاً بنجاح ألبومها "عايزة عيش"واستمراره في تصدر المبيعات. فحضر كل من المطربين محمد حماقي وتامر حسني عبد الفتاح الجريني وأنغام وجنات وأصالة نصري والإعلامية بوسي شلبي. كما حضر من الممثلين ليلى علوي وإلهام شاهين وهما صديقتان مقربتان جداً من سميرة سعيد. كما تواجد شادي نجل سميرة في الحفل .

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