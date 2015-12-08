أصالة تتعاون مع شاعر الجنادرية

أعلن الشاعر السعودي فهد المساعد أنه يتعاون مع الفنانة أصالة في أغنية جديدة ستصدر قريباً، موضحاً أنه قدم عملاً غنائياً مع المطرب الشاب محمد المشعل في الميني ألبوم الخاص به، بجانب أغنية "تعبت اسولفلك" مع الفنان ماجد المهندس التي طرحت مؤخراً في الأسواق وهي من ألحان ياسر بو علي.

وقال المساعد في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "تشرفت بحلولي ضيفاً منذ أيام على صالون أدبي في لندن يقام كل ثلاثة شهور وحضره عدد من الشخصيات من الجالية السعودية والجاليات الخليجية".

يذكر أن الشاعر فهد المساعد كتب أشعار أوبريت مهرجان الجنادرية "وطن الحلم" في دورته الثلاثين التي تقام في الرياض قريباً، ولكن المهرجان بشكل كامل تأجل العام الماضي لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، فيما تأجل الأوبريت الغنائي هذا العام بسبب الظروف الراهنة في المنطقة، ليتم تقديمه في الدورة المقبلة من الجنادرية.

والأوبريت الغنائي "وطن الحلم" من كلمات الشاعر فهد المساعد، وألحان الفنان ماجد المهندس، وغناء كل من: محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وماجد المهندس.