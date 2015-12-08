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هكذا ردّت شريهان على شيرين وأحلام وسيرين عبد النور!

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الثلاثاء 08-12-2015 19:18

على الرغم من مرور يومين على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة شريهان الـ 51 إلا أن الفنانين لا زالوا مستمرين في تقديم التهاني لها.
فنشرت الفنانة عبد الوهاب على حسابها الرسمي على "فيس بوك" صورة لشريهان وعلقت عليها قائلة:" كل سنة وأنتي طيبة وبخير وسعادة"
أما الفنانة سيرين عبد النور فهنأت شريهان على تويتر قائلة:
"كل سنة وأنت جميلة الجميلات وتفضلي منورة وحشتينا شريهان ألماسه ."
وردت شريهان على كلمات سيرين قائلة:"حَبيبَتي أتابعك وأنا سعيدة بمتابعة فنانة عربية مبدعة موهوبة ومحترمة؛ وليست فقط امرأة حقاً جميلة.. لكي مني كل الشكر والامتنان".
وكانت الفنانة أحلام هي أول من هنأت شريهان وكتبت قائلة: "الليلة عيد ميلاد ماسة مصر، الجوهرة الغالية، التي اجتمع على حبها الجميع، كل سنة وأنتِ غالية".
فردت شريهان على أحلام قائلة:" كم أنتِ جميلة قلبًا ونفسًا وإبداعًا، نقية، صادقة، حبيبتي كلماتي لم تسعفني؛ فأرجو أن تقبلي صمت حبي واحترامي".

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سيدتي

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