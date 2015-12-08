أوبريت الجنادرية بين التأجيل المستمر والإلغاء وحقيقة الترشيحات الوهمية للمطربين

تعرّض الأوبريت الغنائي الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في العاصمة السعودية الرياض للتأجيل والإلغاء عدّة مرات خلال السنوات القليلة الماضية وآخرها هذا العام بعد إلغاء الأوبريت في دورة مهرجان الجنادرية الـ 30، وذلك نتيجة وفاة شخصية هامة في المملكة أو للظروف الراهنة في المنطقة العربية. "سيِدتي نت" في هذا التقرير الخاص ترصد أبرز المواقف التي تم فيها تأجيل أوبريت الجنادرية:

تأجيل أوبريت الجنادرية 2016

قررت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنطلق فعاليات دورته الثلاثين في الثالث من فبراير القادم، تأجيل الأوبريت الفني المصاحب لمهرجان الجنادرية في دورته الثلاثين، وذلك بسبب الظروف الراهنة في المنطقة.

والأوبريت الغنائي "وطن الحلم" الذي كان مقرراً تقديمه في مهرجان الجنادرية العام الماضي في دورته الثلاثين، والذي تأجل بشكل كامل بسبب وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتم تأجيله هذا العام أيضاً للدورة الـ31 ، من كلمات الشاعر فهد المساعد، وألحان الفنان ماجد المهندس الذي تقاسم تلحين أوبريت الجنادرية من قبل مع الملحن السعودي ناصر الصالح، وغناء كل من: محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس، وهم المطربون الذين قدموا الأوبريت السابق لمهرجان الجنادرية بعنوان "كوكب الأرض"، بجانب مشاركة عدد من الفنانين السعوديين الشباب.

ترشيحات إعلامية للفنانين الشباب

أكد الفنان الشاب محمد المشعل أنه لا يعرف أي شيء عن مشاركته في أوبريت الجنادرية ولم يتم الاتفاق معه منذ العام الماضي، مبيناً أن ذلك مجرد كلام يتم تداوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فقط.

وقال لـ"سيدتي": "إن الشاعر كاتب أغاني أوبريت الجنادرية فهد المساعد صديقي، ولم يتحدث معي نهائياً حول الأوبريت رغم علمي أن هناك فكرة مطروحة لو تم قرار عرضه ".

عبدالمجيد يؤكد إبلاغه بالتأجيل منذ فترة

أوضح وليد صلاح الدين مدير المكتب الإعلامي للفنان عبدالمجيد عبدالله أنه بالفعل تم إبلاغ الفنان عبدالمجيد منذ فترة بتأجيل الأوبريت هذا العام، وأنه يتمنى أن يعم السلام والأمن المملكة والمنطقة العربية.

المساعد: تم تسجيل الأوبريت ولم يتم الاتفاق مع المطربين الشباب.

الأوبريت سيتم تقديمه العام القادم

في تصريح خاص لـ"سيدتي" قال الشاعر فهد المساعد: "لم يتم إلغاء أوبريت الجنادرية الذي قمت بكتابة أشعاره ولحّنه الفنان ماجد المهندس، ولكن تم تأجيل الأوبريت هذا العام بسبب الأحداث الراهنة في جنوب المملكة، وتمّ إبلاغنا من قبل اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بهذا القرار، وأعتبر اختياري لكتابة أشعار أوبريت المهرجان الوطني للتراث والثقافة السعودي تشريفاً لي ووساماً على صدري، وأتمنى أن أقدم مع المهندس عملاً بقيمة الوطن والقيادة والشعب السعودي".

ولفت إلى أن أشعار الأوبريت تعبّر عن مكنون حب الوطن، وتفيض حباً وحنيناً للسعودية، وترسم صورة عن عشق المواطن لتراب المملكة وارتباطه العميق بخادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية الرشيدة، كما أن اللوحات الاستعراضية في الأوبريت ستتمحور في الإطار الوطني.

وأضاف المساعد: "الأوبريت سيتم تقديمه العام القادم إن شاء الله، وقد تم تسجيل الأوبريت كاملاً "guide"، وأعطيت نسخة لكل المطربين الكبار الذين تم الاتفاق معهم، وهم: محمد عبده، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، فيما كانت هناك فكرة لمشاركة عدد من المطربين السعوديين الشباب في غناء الأوبريت كمحمد المشعل وجابر الكاسر وغيرهما، ولكن لم يتم الاتفاق معهم حتى الآن بسبب تأجيل الأوبريت العام الماضي وهذه الدورة أيضاً".

تأجيل لوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز

يشار إلى أن اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة أجلت المهرجان ومن ضمنه الأوبريت الغنائي في 1436هـ العام الماضي إلى عام 1437هـ؛ نظراً لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

الإيقاف مراعاة لظروف سوريا ومصر

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - بإيقاف الأنشطة الفنية والموسيقية والغنائية في المهرجان مراعاة للظروف الصعبة التي كانت تمر بها بعض الدول العربية كسوريا ومصر حينها من اضطرابات.

وتم ترحيل أوبريت "قبلة النور" الذي كان من المقرر تقديمه في افتتاح الدورة 27 من مهرجان الجنادرية إلى الدورة 28 للمهرجان وعدم اللجوء لتقديم أوبريت جديد، وذلك بعد تسجيله كاملاً، حيث طلبت اللجنة المنظمة للمهرجان من مجموعة MBC عدم تصوير أي مشهد من الأوبريت أو البروفات أو أي جزء يختص به خلال تصويره، وذلك حتى يتم تقديمه العام التالي.

و"قبلة النور" من كلمات الشاعرة الراحلة مستورة الأحمدي والشاعرة نجلاء جمال المحيا "معتزّة"، وألحان الفنان خالد العليان، وأداء كل من: محمد عبده، راشد الماجد، ماجد المهندس، خالد عبدالرحمن.

تأجيل لوفاة الأمير بدر

تم تأجيل أوبريت الجنادرية أيضاً في دورة ال 28 "قبلة النور" منذ سنوات لوفاة الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- بقرار من اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والتي قررت تأجيل الحفل الخطابي والفني للمهرجان والمتضمن الأوبريت عام 1434هـ.

وتضمن أوبريت "قبلة النور" الذي تأجل لعامين متتاليين وبعد أيام لاحقة تم عرض الأوبريت مسجلاً حينها عشر لوحات استعراضية وعدداً من المشاهد الدرامية التي نفّذتها مجموعة MBC، ودارت موضوعاته حول الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه المملكة في العالم اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وتناول الأوبريت الإنجازات التي حققتها المملكة في كافة المجالات التنموية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي