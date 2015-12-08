ليلة_الأبطال – ديبالا يقود يوفنتوس أمام إشبيلية للابتعاد عن الكبار

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل فريقه الذي سوف يواجه إشبيلية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات.

وكان يوفنتوس قد ضمن تأهله بالفعل لدور الـ16 بصحبة مانشستر سيتي.

لكن يحتاج وصيف البطولة الموسم الماضي للتعادل أو الفوز في معقل الفريق الإسباني للابتعاد عن مواجهة كبار البطولة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبرشلونة.

وجاء تشكيل البيانكونيري كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: أندريا بارزالي- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني- ستيفان ليشتشتاينر

في الوسط: ستيفانو ستورارو- كلاوديو ماركيزيو- بول بوجبا- أليكس ساندرو

في الهجوم: باولو ديبالا- ألفارو موراتا