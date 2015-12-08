العبادى يبلغ الناتو رفض اختراق تركيا للسيادة العراقية

> أجرى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع أمين عام حلف شمال الأطلسي" الناتو"ينس ستولتنبرج لطرح موقف العراق الرافض لتواجد قوات تركية على الأراضى العراقية.

وقال العبادى خلال الاتصال الهاتفى "إن هذه القوات موجودة دون علم وموافقة الحكومة العراقية وقد طلب العراق من تركيا عبر القنوات الدبلوماسية سحب هذه القوات فورا بعد اعطائهم مهلة امدها يومان إذ أن هذه الحالة تعد خرقا للسيادة العراقية وعلى حلف الناتو استخدام صلاحياته لحث تركيا على الانسحاب الفورى من الأراضى العراقية".

من جانبه شكر أمين عام حلف الناتو العبادى على هذا التوضيح "إذ أن الناتو حريص على سيادة العراق وسيخبر الدول الأعضاء بهذا الشأن كما سينقل مخاوف العراق إلى تركيا وإلى بعثتها فى الناتو"، وأكد "على أهمية ايجاد حل دبلوماسى للأزمة".

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