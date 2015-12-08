روسيا تعرب عن قلقها إزاء قصف معسكر للجيش السوري

>أعرب وزير الخارجية الروسى عن قلقه حيال قصف معسكر تابع للجيش السوري، دون التطرق إلى الزعم الأمريكى بمسؤولية روسيا هى المسؤولة عن الحادث.

وأدانت الحكومة السورية طائرة تابعة للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة بقصف معسكر للجيش فى مدينة دير الزور فى وقت متأخر مساء الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة 13 آخرين. بيد أن الولايات المتحدة سارعت لنفى هذا الادعاء. وقال مسؤول أمريكى رفيع المستوى أمس الاثنين إن واشنطن "متأكدة" أن غارة روسية هى التى ضربت المعسكر. وتحدث المسؤول شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث عن القضية فى وسائل الإعلام.

وبدون التطرق إلى الزعم الأمريكي، قال وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف إنه "قلق للغاية" حيال التقارير بأن غارة للتحالف قصفت دير الزور. وقال إن الحادثة تأتى جراء عدم رغبة التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى التنسيق مع دمشق فى حملته ضد تنظيم داعش.

وذكرت الوزارة أيضا أن طائرات التحالف شنت غارة على محافظة الحسكة أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت بيان الوزارة: "تلك الحوادث تدل على تفاقهم الوضع على الجبهة ضد داعش"، مشيرة إلى نشر قوات تركية فى قاعدة عسكرية قريبة من الموصل بدون موافقة الحكومة العراقية يزيد من توتر الموقف.

وقال البيان: "نعتبر ذلك تواجدا غير مقبول."

تدهورت العلاقات بين موسكو وأنقرة بشدة عقب إسقاط تركيا قاذفة روسية على الحدود مع سوريا. حيث أكدت تركيا انتهاء الطائرة لمجالها الجوى لسبع عشرة ثانية على الرغم من التحذيرات المتكررة، فيما تصر روسيا على أن الطائرة لم تبرح المجال الجوى السوري.

ردت روسيا بنشر صواريخ دفاعية بعيدة المدى فى قاعدتها الجوية فى سوريا وفرضت حزمة من العقوبات الاقتصادية بحق تركيا.

فى السياق ذاته، شجبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شكوى روسيا بشأن بحار على متن سفينة حربية روسية، التقطت صورته على سطح السفينة حاملا صاروخا محمولا على الكتف أثناء عبور سفينة مضيق البوسفور.

وصفت تركيا الحادث بأنه استفزاز واستدعت السفير الروسى لتقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص. وردت زاخاروفا اليوم بالقول إن البحارة الروسى لديهم الحق فى حماية السفينة.

وأصرت على أن هذا التصرف لا يتناقض واتفاقية مونترو، الذى حددت القواعد الدولية لاستخدام المضايق التركية.

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية اليوم أن غواصة روسية مزودة بصواريخ كروز بعيدة المدى تمركزت فى منطقة قريبة من الشواطئ السورية.

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