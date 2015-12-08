الاحتلال يعتقل رئيس شبيبة فتح بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى رئيس الشبيبة الفتحاوية فى القدس أحمد الغول بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد الشبيبة الفتحاوية الذراع الشبابى والطلابى لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح".

بدوره، كشف المحامى طارق برغوث أن سلطات الاحتلال استدعت الغول للتحقيق معه فى مركز شرطة "المسكوبية" غربى القدس المحتلة لتقرر بعدها اعتقاله على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الغول من منزله فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى العام الماضى وفى نفس التوقيت.

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