إنقاذ 14 فلسطينيا علقوا فى نفق غمرته المياه

تم انقاذ 14 فلسطينيا الثلاثاء بعد ان علقوا فى نفق فى قطاع غزة قرب الحدود المصرية بعدما اغرقته المياه وانهار جزء منه.

وقالت هيئة الدفاع المدنى فى غزة ان الفلسطينيين كانوا يعملون داخل النفق شرق نقطة حدود رفح عندما غرق بالمياه.

وذكر شهود عيان لوسائل الاعلام ان الرجال ال14 حوصروا لساعات فى النفق عندما اغرقته المياه.

ولم تتوفر مزيد من التفاصيل، الا ان الفلسطينيين اتهموا مصر فى السابق باغراق الانفاق لمنع عمليات التهريب الى داخل القطاع المحاصر.

وفى نهاية 2014 بدأت مصر فى بناء منطقة عازلة فى شمال شبه جزيرة سيناء على الحدود مع غزة، ودمرت مئات الانفاق.

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